Domenica 19 giugno tanti appuntamenti. Si parte alle 10.30 con un viaggio nella storia in occasione delle celebrazioni del XX Giugno e ricordare questa storica data che vide nel 1859 tantissimi perugini perdere la vita nello scontro con le truppe pontificie. Da corso Bersaglieri, passando per la società operaia di Mutuo soccorso fino a raggiungere borgo XX Giugno: tappa dopo tappa, ripercorreremo i fatti delle dolorose vicende. Costo 12 euro, gratis fino ai 12 anni.

Sui luoghi del XX Giugno e il quartiere ebraico by night: tornano le visite guidate per scoprire Perugia come non l'avete mai vista