Genitori e "trucchi del mestiere": successo per la settima edizione di Professione Mamma e Papà

La fiera della genitorialità è un evento gratuito, in cui madri e padri mettono a fattor comune le esperienze e le competenze che nascono e si sviluppano in famiglia, per fare rete

Si è svolta con piena soddisfazione degli organizzatori a Perugia la settima edizione di Professione Mamma e Papà, una speciale "fiera" in cui madri e padri mettono a disposizione i propri talenti, le proprie capacità professionali o semplicemente i trucchi del mestiere, appresi lungo la strada della vita.

Ti servono idee per aiutare i tuoi figli nello studio? Vuoi imparare l'arte del restyling di mobili e oggetti? Cerchi un’attività sportiva per tuo figlio? Vuoi informazioni su come metterti alla ricerca di un lavoro, magari dopo una maternità? O cerchi dei giochi istruttivi da proporre in famiglia?

Tutto questo e molto ancora è disponibile a Professione Mamma e Papà, manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, inclusa nella settimana del Festival della Famiglia, promosso in collaborazione con il Comune di Perugia.

Stand diversi e nuovi, oltre ai più classici, insieme ai laboratori si sono proposti ai tantissimi visitatori che hanno affollato la consueta e sempre suggestiva location dei chiostri di San Pietro; tra questi, quello di consulenza per fare le dichiarazioni dei redditi, o quello in cui chiedere tutte le informazioni per le misure a sostegno delle famiglie.

Tanti gli apprezzamenti ricevuti: presente il sindaco Andrea Romizi assieme all’assessore alla famiglia, Edi Cicchi, ed altre istituzioni.

“Siamo sempre stupiti di quanto questa manifestazione riscuota tanto successo - affermano Vincenzo e Sarah Aquino, coordinatori regionali di ANFN - un evento organizzato con impegno da tante mamme e papà che generosamente mettono a disposizione il loro tempo per condividere gratuitamente con gli altri la bellezza e la fatica di essere genitori. Ci aspettiamo anche per le prossime edizioni nuove idee e proposte da parte di chiunque voglia mettersi in gioco a favore della famiglia, bene e patrimonio dell’intera società”.

Se Professione Mamma e Papà dà appuntamento ora al 2022, prosegue invece il Festival della Famiglia, iniziato con il convegno di venerdì 17 sul tema: “Strategie e vantaggi per le aziende nella armonizzazione dei tempi di vita familiare con i tempi di lavoro”.

Infatti nella giornata di oggi, 19 Settembre, alle ore 16 al Parco Chico Mendez di Madonna Alta ci sarà un momento di intrattenimento dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni (accompagnati da un adulto). L’obiettivo sarà quello di riscoprire vecchi e nuovi giochi per bambini e famiglie.