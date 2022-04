Viaggio nella storia della scuola in Umbria, un incontro con Manuel Vaquero Piñeiro

Prmo appuntamento con il progetto "Per una storia delle istituzioni educative in Umbria", lanciato in febbraio da una comunità di ricerca regionale facente capo alla Fondazione Sant'Anna di Perugia e a Proteo Umbria.

L'incontro con il professor Manuel Vaquero Piñeiro dell'Università degli studi di Perugia è in programma oggi, venerdì 1 aprile, e inaugura un ciclo di conferenze che punteggerà nel tempo e nei temi trattati il vasto campo della tematica. L'esordio vede protagonista proprio l'Istituto Sant'Anna e della presenza nel XIX secolo di un orfanotrofio nel quale si "insegnava a lavorare". Appuntamento alle ore 17.30, sala della Fondazione Sant'Anna (complesso della scuola San Paolo).

Il contributo del relatore si soffermerà sulla presenza di un lanificio e sui collegamenti con il mondo manifatturiero e il mercato del lavoro perché nell’aspirazione di fornire ai ragazzi un’educazione teorica-pratica, insieme all’istruzione scolastica classica e alle lezioni di canto e disegno, si prevedono da sei a otto ore giornaliere di lavoro manuale destinate a fornire le competenze in un determinato mestiere, da cui la presenza negli "organici degli insegnanti" degli artigiani, tra cui i sarti.

"Da un punto di vista professionale - sottolinea Vaquero - la sartoria è il reparto che conserva più a lungo una ben definita fisionomia. Ormai non più nel ruolo di produttore di pezze di stoffe, ma in quello di fornitore di tele tagliate per la confezione di pantaloni, tuniche, lenzuola, mantelli e vestiti vari, lo stabilimento, per lo meno fino al 1934, rimane al centro di un movimentato traffico di tessuti fra i quali occupa una posizione quantitativamente predominante il cotone".

A dimostrazione di questa radicata volontà formativa, nel 1871, si prospetta perfino la costruzione di un impianto di tintura di panni da affidare a un abile maestro in grado di trasmettere i segreti dell’arte ad "allievi tintori". Il tutto con la scuola-fabbrica al centro di un fitto scambio di relazioni, anche commerciali, con il tessuto imprenditoriale della città.