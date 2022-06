Stranger Nights a Collestrada

Prezzo non disponibile

Il Centro Commerciale Collestrada riapre la stagione degli eventi e dell’intrattenimento per far vivere ai propri clienti forti emozioni, in un contesto dove lo shopping di qualità incontra il più alto divertimento.

Dal 1° al 3 luglio, in occasione dell’inizio saldi estivi, Collestrada offrirà a tutti i visitatori tre giornate memorabili per un’esperienza di shopping senza precedenti, che avrà il suo culmine con la Notte Bianca del 02 Luglio, giornata in cui tutti i negozi saranno aperti fino a mezzanotte.

Sarà proprio il Centro Commerciale Collestrada ad accogliere, nella sua area esterna, la XXX tappa della VI Edizione dell’INTERNATIONAL STREET FOOD 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, che inizierà venerdì 1 dalle ore 18, per poi proseguire, sabato 2 e domenica 3 luglio 2022, dalle ore 12.

Si tratta del più grande evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale.

In questa XXX tappa, nei 20 stand presenti, si potranno gustare moltissime prelibatezze, fra le quali: la Paella Valeciana, la Cucina Argentina, gli arrosticini e le pannocchie alla brace, il Pulled pork, Bombette di Alberobello, arrosticini, carciofo alla giudia gli arancini, i cannoli, la pasta di mandorla siciliana, gli Hamburgher gourmet, i Panini di mare con polpo e salmone

Ad accompagnare lo Street Food, sempre nell’area esterna, ci saranno ospiti veramente eccezionali a livello nazionale, internazionale e locale, per dare voce e spazio anche ai talenti della realtà umbra.

Venerdì 01/07. L’esilarante esibizione dei mattatori dello “Zoo di 105” i DeeJay Jonny Mele, Fabio Alisei e Wender dalle ore 22.15 alle ore 00.00; preceduti da un DeeJay Locale, Herman La Rose con una performance di musica dance, che aprirà la serata alle ore 20.30.

Sabato 02/07. Alex Gaudino dalle ore 22:00, uno dei DJ più conosciuti a livello nazionale e soprattutto internazionale che ha collaborato con artisti di calibro come Kelly Rowland delle Destiny’s Child, proponendoci i suoi singoli più famosi che hanno scalato le classifiche nazionali e internazionali. Apriranno la serata alle 20:30 i Tiger Roll, Party Band con musica commerciale Dance e Pop, dalle ore 20.30.

Domenica 03/07. Concluderemo la serie di eventi con una Deejay Ucraina Elenoir, che suonerà musica Tech-House dalle ore 20.30 fino le 22.30.

Finalmente potremmo riprendere da dove ci eravamo lasciati e rivivere momenti speciali insieme nel luogo che è sempre stato il punto di riferimento per lo shopping ed il tempo libero in Umbria: Il Centro Commerciale Collestrada.