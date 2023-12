A Ponte d’Oddi, in parrocchia, torna “StraNatale 2023”: mercatini, giochi e teatro

La solennità dell’Immacolata Concezione, venerdì 8 dicembre, porta con sé l'11° edizione di “StraNatale”, l’evento organizzato dall’Oratorio Anspi “L’Astrolabio” della Parrocchia San Giovanni Apostolo in Ponte d’Oddi di Perugia, che dal 2010 anima la giornata di festa del quartiere perugino. Nella piazza della Parrocchia, a partire dalle ore 15.30, tornano i consueti mercatini di Natale: tante le bancarelle organizzate delle realtà del territorio, come il gruppo Scout Agesci “Perugia 4” e il gruppo Masci “Perugia 2”, ma anche la fattoria didattica Baldo&Riccia e l’associazione “Coraggio”. Non mancheranno stand di artigianato e enogastronomia ma anche giochi e animazione con il ‘Mago Riccardo’ in attesa dell’arrivo di “San Nicola”.

A chiudere la giornata lo spettacolo teatrale del ‘Sichem’, i giovani del gruppo del dopo cresima della Parrocchia, “La solita recita di Natale”. Un giorno all’insegna del gioco, della musica e dello spirito del Natale che richiama ogni anno diverse centinaia di persone attratte dal clima di amicizia e accoglienza che si crea all’Oratorio. Da sempre, infatti, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di recuperare la gioia e bellezza dell’attesa, preparandosi insieme alla venuta della Luce del mondo.

Il programma di “StraNatale 2023”

Alle 15.30 l’apertura di stand e bancarelle di artigiani e associazioni, circa una ventina, con addobbi natalizi e idee regalo.

Alle 16.30 lo spettacolo di magia del ‘Mago Riccardo’ intratterrà i più piccoli fino all’arrivo di “San Nicola” che, alle 17.30, consegnerà caramelle a tutti i bambini. Tutto il pomeriggio, sarà presente un braciere acceso per offrire panini con la salsiccia e bretzel.

In chiusura lo spettacolo teatrale “La solita recita di Natale” del gruppo Sichem. Durante la giornata sarà possibile acquistare i biglietti della Lotteria (estrazione domenica 7 gennaio) organizzata dall’Oratorio “L’Astrolabio” per autofinanziare le proprie attività quotidiane (servizio navetta, mensa, aiuto compiti, laboratori).

Per chi è interessato a prenotare uno spazio per la propria bancarella o acquistare i biglietti della Lotteria, è possibile contattare il numero 328.6645294. Un programma coinvolgente e ricco di iniziative per contribuire a creare anche un’atmosfera natalizia a sostegno di un quartiere periferico di Perugia, che vuole essere socialmente vivibile e attrattivo in modo particolare per i giovani creando rapporti intergenerazionali solidi con i più anziani.