La Strada del Sagrantino, sulle orme del buon vino e di Benozzo Gozzoli: tre iniziative durante le feste

Anche in occasione delle festività natalizie non mancheranno le occasioni per conoscere e apprezzare i vini della denominazione Montefalco Doc e Docg, passando attraverso l’arte, il gioco e la guida sapiente di esperti sommelier. L’associazione La Strada del Sagrantino propone infatti tre appuntamenti in questo senso: il primo, ‘Sapori e colori: osserva, degusta, ascolta’, è in programma domenica 26 dicembre alle 17 al Museo San Francesco di Montefalco e propone un’esperienza immersiva di visita, unica e inconsueta, in cui l’arte di Benozzo Gozzoli incontra quella vinifica del Sagrantino. Sarà, infatti, proposta una degustazione guidata di vini della denominazione Montefalco Doc e Docg abbinata alla bellezza di uno dei capolavori del rinascimento italiano, il racconto della vita di san Francesco attraverso il ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli. Un viaggio emozionante attraverso i sensi, alla scoperta di un territorio e delle sue eccellenze, organizzato in collaborazione con MaggioliCultura. L’evento è su prenotazione obbligatoria: museomontefalco@gmail.com, 0742.379598. Il costo è di 15 euro a persona.

Dall’arte al divertimento, domenica 2 gennaio alle 17, con un’altra iniziativa al Museo San Francesco di Montefalco, una ‘Degustazione con delitto al museo: la degustazione si tinge di giallo!’. Si tratta di un gioco teatrale interattivo in cui svolgere indagini tra gli affreschi di Benozzo Gozzoli degustando vini delle denominazioni Doc Spoleto e Docg Montefalco Sagrantino. L’evento, a cura di Roompicapo, MaggioliCultura, Consorzio Tutela Vini Montefalco e Associazione La Strada del Sagrantino, è su prenotazioni obbligatoria: museomontefalco@gmail.com, 0742/379598. Il costo è di 20 euro.

In chiusura delle festività, venerdì 7 gennaio, nell’Auditorium Santa Maria Laurentia, il suggestivo borgo di Bevagna ospiterà la terza iniziativa, ‘Espressioni Di: Montefalco Sagrantino Passito Docg’, una degustazione esclusiva, guidata da un sommelier esperto, per far conoscere e scoprire tutte le sfaccettature del Montefalco Sagrantino Passito Docg in un dolce abbinamento.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Bevagna, è su prenotazione obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490. Il costo è di 10 euro.

Per accedere a tutte le iniziative è necessario il Super Green Pass.