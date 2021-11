Storie, musica e parole in circolo: Solomeo rende magica l'attesa natalizia con 4 concerti e reading per l'Avvento

Il suggestivo borgo di Solomeo si appresta a vivere l'atmosfera di attesa natalizia all'insegna della musica e del racconto: la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli ha programmato infatti quattro appuntamenti musicali per il ciclo Storie, musica e parole in circolo, dove le parole si intrecceranno alla musica e porteranno gli ascoltatori in un mondo di fiaba. I concerti saranno eseguiti sul restaurato organo della Chiesa di San Bartolomeo, accompagnato di volta in volta da diversi strumenti e dalla voce narrante di un attore.

Domenica 28 novembre sarà dedicata alla favola, con Marouane Zotti che leggerà La festa di Natale di Carlo Collodi accompagnato da Johannes Skudlik all'organo e Georg Hiemer alla tromba.

Definito dalla stampa nuova scintilla nel panorama televisivo e cinematografico internazionale (apprezzato nel ruolo di Basant in The red door e affermatosi definitivamente con il ruolo di Biagio in I May Destroy You, la serie ideata da Michaela Coel per HBO) Zotti – che si destreggia anche tra teatro, pubblicità e cortometraggi grazie al suo poliedrico talento – darà vita alle parole dal sapore antico di Collodi.

Le musiche, invece, saranno curate da due grandi artisti tutti da gustare: l'organista e direttore d'orchestra Skudlik – oggi ospite delle principali orchestre sinfoniche del mondo, dall'Orchestra of the Age of Enlightenment, alla Prague Symphony, all'Ural Symphony Orchestra, fino alla Munich Radio Orchestra – e Hiemer, talento prodigio avviato alla musica all'età di 9 anni, oggi membro di celebri formazioni di ottoni e attualmente fra i solisti più ricercati al flicorno.

L’ingresso è libero ma sarà obbligatorio esibire il Green Pass e indossare la mascherina.

Il programma degli eventi

Questo il programma completo delle quattro domeniche di avvento:

Domenica 28 novembre 2021 ore 16.30

Natale in favola

JOHANNES SKUDLIK, organo

GEORG HIEMER, tromba

MAROUANE ZOTTI, voce recitante

Domenica 5 dicembre 2021 ore 16.30

Le voci del cuore

MASSIMILIANO ROSSI, organo

FRANCESCO SANTUCCI, sax

STEFANO RANDISI, voce recitante

ENZO VETRANO, voce recitante

Domenica 12 dicembre 2021 ore 16.30

Nostalgie di Natale

FEDERICA IANNELLA, organo

CECILIA DI GIULI, voce recitante

Domenica 19 dicembre 2021 ore 16.30

Tempo di attesa

ACCADEMIA HERMANS

ASTRA LANZ, voce recitante