Mauro Agostini racconta la fine del "partito degli Appennini"

Sarà presentato al pubblico giovedì 11 luglio (alle ore 17 presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani) il volume di Mauro Agostini "L'umbria e la fine del partito degli Appennini", un viaggio nella sinistra e nel suo potere politico dagli anni '90 sino ad oggi.

Mauro Agostini, politico, amministratore pubblico e deputato, con importanti ruoli nel Partito comunista italiano, nei Ds e infine nel Pd, dirigente di partecipate regionali, racconta la storia dell'Umbria come "regione rossa", in cui la sinistra ha avuto un ruolo politico preponderante per lungo tempo.

Il volume, edito da Morlacchi, può vantare una prefazione di Achille Occhetto, sarà presentato nel corso di un incontro introdotto da Franco Moriconi, vice presidente della Fondazione Perugia, con l'autore che dialogherà con Anna Loretoni, dells Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, Giulio Tremonti, presidente della Commissione esteri della Camera, Walter Veltroni, politico, giornalista e scrittore. L'incontro sarà coordinato da Anna Maria Romani dell'associazione culturale Clizia.