Stand Up Pride ai giardini del Frontone

Per la prima volta insieme tre importanti realtà, punti di riferimento in settori diversi sul territorio perugino, hanno deciso di offrire alla comunità una festa allargata per celebrare e tenere insieme i concetti di diversità e unicità. Un evento pensato e strutturato per accogliere tutti (grandi e piccoli) che ha l'intento di stimolare il pensiero e la comunicazione attraverso discipline artistiche e linguaggi differenti, dalle parole alla musica, dalle arti visive ai manifesti da portare in piazza. Numero Zero, il primo ristorante dell’Umbria a promuovere l’inclusione lavorativa di persone con disturbi psichici nel settore della ristorazione, porterà ai giardini la sua cucina e il suo staff di sala per deliziare i partecipanti con un apericena gourmet all’aria aperta. T-Trane, punto di riferimento della scena musicale perugina, dalla vendita di vinili all’organizzazione di live e dj set, da diversi anni gestisce il bar estivo del Frontone e per l'occasione curerà interamente l’aspetto musicale proponendo, oltre ai suoi migliori dj, anche il concerto dei Tormenta 3000. Umbria Pride, che ha inserito l’evento nel suo fitto programma culturale 2023, ha invece interamente curato lo Stand Up Comedy Show a tema Pride, portando tre nomi importanti: Frad, Daniele Gattano e Shatta Valli.

All’evento si sono unite con entusiasmo altre realtà creative e artistiche locali dimostrando quanto la nostra città abbia bisogno di dialogo, di costruire ponti, tessere reti di collaborazione verso una cultura che faccia della diversità un valore.

Dalle 16.30, festa con i dj set di T-Trane, il collettivo di disegnatori e performer Becoming X, Cooperativa DENSA con un laboratorio per bambine e bambini per la co-creazione di manifesti, un mercatino di vinili, oggettistica di design e artigianato locale, i libri di Mannaggia e un laboratorio botanico di Pianta Crossing.

Alle 18.30, al centro del suggestivo anfiteatro dei giardini, avrà inizio lo Stand Up Comedy Show sui temi del Pride. Le risate accompagneranno il tramonto, per poi perdersi tra cumbia, sonorità esotiche e psichedelia con il concerto del gruppo Tormenta 3000. La versione street-food di Numero Zero si installerà invece al bar del Frontone dalle 18 in poi, con piatti, focacce e panini per far felici anche i palati di chi si unirà alla manifestazione