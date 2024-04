Stand up comedy, Edoardo Ferrario è "Performamte"

Sarà Edoardo Ferrario con il suo nuovo spettacolo “Performante” ad aprire, martedì 9 aprile alle 21, la settimana di appuntamenti in cartellone per Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia all'auditorium San Francesco di Perugia. Un evento realizzato in collaborazione con il festival Tanganica.

Tempi duri per i pigri e i poco mondani: non è più tollerata alcuna forma di ozio o di privacy, e oggi anche l’elettrauto sotto casa deve fare show business. Quindi manteniamo la calma e confrontiamoci con i temi che tediano le nostre pause pranzo: crisi climatica, iper-esposizione mediatica, ex compagni delle elementari riesumati come venditori di Nft, valutare se intraprendere la professione di neurologo o quella di streamer, la nostalgia di epoche vissute l’altro ieri, la suscettibilità estrema e il lavoro non retribuito dell’offeso telematico, la casa in campagna come unica possibilità residenziale, la motivazione dei guru disperati, la necessità di sentirsi un eroe e poi la speranza che, nonostante tutto, l’intelligenza artificiale possa risolvere tutti i nostri problemi, compreso quello della sua esistenza. Le certezze sono sempre meno ma, in un’epoca in cui siamo tutti chiamati a essere performanti, l’unico lusso al quale ambire è il tempo perso.

REST IN NOISE

Grazie ai fondi del bando Sostegno spettacoli dal vivo anno 2023 “Pr Fesr 2021 - 2027. Az. 1.3.4. – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali” gestito da Sviluppumbria, è in partenza "Rest in noise", sezione itinerante del format Digital Primitives che vede al centro la musica classica e avrà come protagonisti gli allievi del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia.

Il primo appuntamento è al Complesso museale San Francesco di Trevi il prossimo 13 aprile alle 18.30. Il concerto sarà realizzato suonando l’organo antico della chiesa di San Francesco, rarissimo esemplare di organo da muto rinascimentale che fu commissionato dai frati di S. Francesco a mastro Paolo Pietro di Paolo di Montefalco, così come risulta dal rogito datato 22 settembre 1509 per mano del notaio Pompeo di ser Nicola di Montefalco.

Sul palco Felix Bauer, Michela Caldesi, Francesco Condello, Luca Grosso, Izumi Matsumoto, Francesco Varone. Introduce il professor Claudio Brizi.

Ingresso libero.