Tourné porta a Perugia e Assisi tre spettacoli imperdibili: la chitarrista Kaki King, il circo contemporaneo di “Tilt” e il comico Angelo Duro

Da Max Gazzè non ci si poteva che aspettare un grande concerto, magico e coinvolgente. Lo spettacolo non ha deluso le aspettative del pubblico del Teatro Lyrick di Assisi, dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua originalità.

“Amor Fabulas - Preludio”, la data zero della tournée del cantante ha offerto diversi spunti di riflessioni su temi attuali, accompagnato da una scenografia molto suggestiva.

Il concerto rientra nel ricco cartellone di eventi della stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, che proseguirà con nuovi appuntamenti tra Perugia e Assisi.

Il prossimo 15 novembre alle 21 all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia la prima tappa italiana del tour europeo di Kaki King che celebra 20esimo anniversario del suo primo album “Everybody loves you”. La chitarrista e compositrice statunitense porterà in scena un nuovo show in cui troveranno spazio i brani preferiti dai fan: da “Night after sidewalk” a “Fortuna” per un momento di condivisione di musica e storie inedite sulla creazione del disco e il suo significato.

Da venerdì 24 a domenica 26 novembre al teatro Lyrick di Assisi debutto 2023/2024 di “Tilt - Christmas Tour”, show unico al mondo che vedrà protagonista un cast composto dai migliori artisti del Cirque du Soleil e dalle superstar mondiali del Nouveau Cirque. La produzione, targata Le Cirque Top Performers, è pronta a emozionare, meravigliare e sorprendere di nuovo con un atto unico il proprio amato pubblico, presentando nuovi, affascinanti numeri al limite dell’immaginazione e delle capacità umane, in cui non sono coinvolti gli animali. Lo spettacolo, liberamente ispirato al film capolavoro “Ready Player One” di Steven Spielberg, ha entusiasmato il pubblico di ogni teatro in cui è andato in scena. “Tilt” è un viaggio fra realtà virtuale e mondo reale, ma dove tutto ciò che accade sul palcoscenico è vero. Novanta minuti a ritmo incalzante, senza interruzioni, traboccanti di energia e di spettacolarità. Ogni elemento artistico, coreografico, scenografico e musicale esalta le magnifiche performance. A rendere possibile tutto questo, un gruppo di top performers mondiali di prim’ordine, artefici di incredibili numeri - aerei e a terra - che emozionano e tolgono il respiro. Lo show rilegge il mondo virtuale, per poi affermare quanto siano più importanti la realtà e i valori dell’amicizia, dell’alleanza, della verità e dell’amore.

“Sono cambiato” è il titolo dello spettacolo di Angelo Duro (prodotto dalla Da Solo Produzioni, società fondata dallo stesso artista) che sta sbancando tutti i teatri d’Italia e che approderà il 28 novembre alle 21 al teatro Lyrick di Assisi. Duro, con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarsi.