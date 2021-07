Lo spruzzone di MaMo trova casa… a Villa Fidelia di Spello. Finalmente un po' di pace, senza sterili polemiche... con sorpresa

Lo spruzzone di Mamo trova casa… a Villa Fidelia di Spello. Finalmente un po’ di pace, senza sterili polemiche. Ma c’è anche un’altra sorpresa, tutta da scoprire.

Chiusa la parentesi perugina, l’installazione di Massimiliano Donnari è stata posizionata all’ingresso della proprietà della Provincia. A lato di una scultura classica. A riprova di come stili e contenuti possano felicemente convivere.

La mostra “Stati d’Arte”, organizzata dalla Casa degli Artisti di Francesco Minelli e curata dal critico Andrea Baffoni, prende l’abbrivio il 31 luglio e sarà visitabile fino a tutto il mese di agosto.

In mostra anche altri artisti, ma toccherà allo “spruzzone” di Mamo accogliere i visitatori che saranno, come di consueto, numerosi e qualificati.

Ma le novità non finiscono qui. Dopo lo “spruzzone allo champagne”, ci sarà un’altra opera di Massimiliano Donnari a dare il benvenuto agli amanti dell’arte. Si tratta di un Marchese del Grillo, effigiato “alla maniera di” Mamo.

Un Alberto Sordi cui va l’omaggio del creativo perugino e di tutta la comunità umbra. Onore meritatissimo, anche in considerazione del fatto che ricorre quest’anno il 40esimo anniversario dall’uscita del fortunato film di Mario Monicelli.

Chissà che qualcosa dello spirito del personaggio non sia in sintonia col popolare creativo Mamo? Insomma, un Mamo irriverente, giocoso, stravagante, in lotta contro atteggiamenti bigotti e autoritari.

Lo scopriremo solo… vedendolo.