SpoletoNorcia in Mountain Bike, molto più di una competizione ciclistica

La SpoletoNorcia in Mountain Bike, un’ottava edizione all’insegna della sostenibilità

prenderà il via da Spoleto, il 3, 4 e 5 settembre 2021, l’ottava edizione de La SpoletoNorcia in MTB. Quest’anno, anche a seguito della situazione pandemica che ha colpito il mondo, gli organizzatori de La SpoletoNorcia hanno sentito l’esigenza di lanciare un messaggio a favore dell’ambiente e della natura, puntando l’attenzione sul tema della “rigenerazione”, con un forte impegno nell’utilizzo di materiali biodegradabili e riciclati per molti supporti dell’evento.

Per questo, e in ottemperanza delle norme con cui è stata concepita la manifestazione, il Comitato organizzatore ha ricevuto da parte di Ambiente e Salute e Legambiente, un “eco-attestato”, che riconosce all’organizzazione, la dedizione verso l’ambiente, e crea i presupposti per raggiungere ulteriori traguardi negli anni futuri.

Tre giorni intensi pieni di sport, ma anche di incontri, show, talk e personaggi. Special guest di questa ottava edizione, sarà Vittorio Brumotti, campione di Biketrial e detentore di 10 Guinness World Records, che parteciperà al talk del 4 settembre e presenzierà alla partenza della cicloturistica del 5 settembre.

I percorsi proposti

Sono quattro i percorsi proposti quest’anno dagli organizzatori per domenica 5 settembre: il “Family” di 15 km, il “Classic” di 50km, l’”Hard” di 86 km e l’Extreme (Agonistica) di 60 KM, comprensivi di tratti della Vecchia Ferrovia, alternati ad altri sentieri attigui al suo tracciato. Anche quest’anno saranno ammesse le e-bike e un elemento di ulteriore interesse sarà dato dal Campionato Umbro Marathon - percorso Extreme - che fornirà un tocco di agonismo alla manifestazione, sempre nella giornata del 5 settembre.

Non solo bike

Il tema della “rigenerazione” sarà approfondito attraverso eventi e incontri con personalità provenienti dal mondo dello sport, della nutrizione e della sostenibilità. Salute, alimentazione sana e sostenibile, nutrizione corretta per lo sportivo, inclusività e accessibilità per tutti, saranno gli argomenti al centro dei talk (Aperibike) a cura di Ludovica Casellati. Inoltre non mancheranno degli show, e delle presentazioni, che si susseguiranno nell’arco dei tre giorni di evento.

Le aziende umbre Monini e Mastri Birrai Umbri, rispettivamente Title Sponsor della Cicloturistica e de La SpoletoNorcia Extreme, hanno entrambe avviato progetti legati allo sviluppo sostenibile, ponendo l’attenzione alla tutela del valore sociale del settore, e riducendo l’impatto sull’ambiente, e pertanto, hanno caldamente abbracciato questa edizione della manifestazione.

Il programma

Il programma dei tre giorni Venerdì 3 Settembre, alle ore 16 ci sarà l’apertura ufficiale dell’evento che anticiperà “La SpoletoNorcia cammina”, camminata sulla vecchia ferrovia. Alle 17.30 Peppone Calabrese, noto chef e conduttore televisivo di LineaVerde, all’interno dello stand Monini, illustrerà le proprietà benefiche dell’olio d’oliva e parteciperà al Talk “Sostenibilità a 360 gradi”. Un palcoscenico variegato di ospiti interverrà all’incontro delle 18.30: l’atleta Luca Panichi, Marco Farchioni - proprietario dell’azienda Mastri Birrai Umbri, Luca Proietti - Direttore Generale Arpa Umbria, Vera Slepoj - psicologa e scrittrice, Sabrina Ceprini e Emiliano Sirchia - proprietari della struttura Altarocca Wine Resort di Orvieto, parleranno di inclusività, sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In chiusura la presentazione del libro “L’orologio della Mente”.

Tra gli eventi di sabato 4 settembre, alle ore 10, la presentazione del progetto SARU “Sport Ambassadors in Rural Areas: main goals and results” e del progetto OFF ARCH “Un ingresso spettacolare”. Il talk del sabato si aprirà alle 18.30 con l’intervento dell’atleta e conduttore televisivo Vittorio Brumotti che interverrà all’appuntamento che coniuga il binomio alimentazione/sport “Noi siamo quello che mangiamo”, in cui saranno illustrati dei modi efficaci per migliorare la propria vita, attraverso una buona alimentazione e una regolare attività fisica. Si parlerà inoltre di sostenibilità nello scenario presente e si analizzeranno le prospettive future con la presenza di Sebastiano Venneri di Legambiente.

Tra gli altri ospiti del 4 Settembre Maria Flora Monini - Direttore Comunicazione Monini S.p.a., Marco Piermaria - Nutrizionista, Lorenzo Lunetti - Responsabile CQ Monini, Michela Sciurpa - Amministratore Unico Sviluppumbria, Maria Carmela Colaiacovo - AD di Tourism S.p.a., gestore Hotel dei Cappuccini di Gubbio e Presidente Confi ndustria Alberghi, Alessandra Schepisi - giornalista de Il Sole 24 Ore e Pierpaolo Romio - Girolibero. Il talk si chiuderà con la presentazione del libro: “24 storie in bici”. La giornata si concluderà alle ore 21 con “La SpoletoNorcia Night Run”, gara podistica organizzata da 2S Atletica Spoleto.

Domenica 5 Settembre avranno luogo i due attesi eventi sportivi: 1. La Cicloturistica, che ha come title sponsor Monini, si suddivide in tre percorsi diff erenti per tipologia d’itinerario e grado di diffi coltà: Percorso Family, cicloturistica 15 km, percorso circolare, dislivello di 300 mt, diffi coltà bassa, non necessita di alcun certifi cato medico. Percorso Classic, cicloturistica 50 km, percorso circolare, dislivello di 1.200 mt, diffi coltà media, richiesto certifi cato medico per attività sportiva non agonistica. Percorso Hard: cicloturistica 86 Km, percorso circolare, dislivello di 2.500 mt, diffi coltà alta, richiesto certifi cato medico sportivo agonistico. 2. La SpoletoNorcia EXTREME, evento agonistico valido come Campionato Regionale Marathon FCI Umbria, ha come title sponsor l’azienda Mastri Birrai Umbri, la quale inoltre, ha realizzato un video di animazione, per introdurre l’avventurosa collaborazione tra la SpoletoNorcia in MTB e il marchio di birra umbro.

Il percorso de La SpoletoNorcia EXTREME è lungo 60 km, con un dislivello di circa 1600 mt, con partenza e arrivo nella Piazza Garibaldi di Spoleto. Tutti i percorsi avranno come scenario la splendida cornice dell’ex Ferrovia Spoleto Norcia, strada iconica, simbolo di rigenerazione e sostenibilità, oltreché attrazione e meta consolidata tra gli appassionati della bicicletta. In chiusura, domenica alle 18.30 presso la Casina dell’Ippocastano di Via Matteotti, lo spettacolo “La Carne e il Sospiro”, Brani di poesia e prosa di Alda Merini - Regia di Fabiana Vivani; con Emanuela Duranti, Laura Frascarelli e Leonilde Gambetti. Durante l’arco dei tre giorni dell’evento, saranno inoltre presenti attività per i più piccoli, tra le quali i laboratori di cucina e alimentazione, il giocociclismo attività promozionale per bambini tenuta dai maestri FCI dell’MTB Club Spoleto e la SpoletoNorcia Kids, gara che permetterà ai bambini, di stimolare la competizione sportiva attraverso il divertimento, l’inclusività, e l’aggregazione.

Le iscrizioni online alla cicloturistica CLASSIC e FAMILY e della gara agonistica “La SpoletoNorcia Extreme”, saranno aperte fi no al 29 agosto 2021. Coloro che sceglieranno la gradevole e leggera pedalata del percorso FAMILY, potranno invece iscriversi durante i tre giorni di evento, con un’offerta libera. Come ogni anno, l’intero ricavato dell’iscrizione al percorso FAMILY, verra devoluto al “Sorriso di Teo”, realtà nata per aiutare piccoli malati e le loro famiglie nella prevenzione nel campo cardiologico. Info e iscrizioni www.laspoletonorciainmtb.it