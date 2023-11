A Spoleto la tredicesima edizione di Strumenti&Musica Festival

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 18/11/2023 al 26/11/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Spoleto si appresta a ospitare la 13° edizione della manifestazione Strumenti&Musica Festival promossa dall’Associazione Italian Accordion Culture, Premiere Voting Member della CIA – IMC Unesco, con il Contributo del Comune di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini, del Consorzio di Bonificazione Umbra, dell’ACEP e dell’UNEMIA.

Un appuntamento ormai consolidato con tutti gli amanti della buona musica, che, anche quest’anno, potranno assistere alle audizioni dei giovani pianisti iscritti al Concorso Internazionale, alla prima esecuzione delle opere selezionate nel Concorso di Composizione e ai concerti in programma.

Primo appuntamento sabato 18 novembre alle 18:30 presso il Teatro Caio Melisso con il concerto inaugurale. Dopo alcuni anni di attesa, il coro dell’Associazione Bisse farà il suo ritorno sul palco affiancato dal “Concertante Ensemble” proveniente dall’Accademia Musicale di Nis in Serbia, con la partecipazione speciale di Jovan Bogoslavjevic e Marija Rajkovic, del talentuoso fisarmonicista Federico Gili e del cantante e polistrumentista americano John Kruth, in un incontro di stili e generi musicali divergenti.

Il sestetto d’archi “Concertante Ensemble” sarà anche il protagonista dell’evento Argentinian Fantasy previsto per domenica 19 novembre nello splendido Salone d’Onore di Palazzo Leti Sansi alle 18:00; un omaggio alla musica di Astor Piazzolla, arricchito dalla prima esecuzione in Italia della composizione Argentinian Fantasy di Jovan Bogosavljevic.

Giovedì 23 a Palazzo Leti Sansi, a partire dalle 15:30, inizieranno le audizioni del Concorso Pianistico Internazionale, che caratterizzeranno anche le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25. Le esibizioni dei concorrenti, giunti da Portogallo, Polonia, Romania, Spagna, Germania, Norvegia, Bulgaria, Grecia, Repubblica Ceca, Svizzera e, ovviamente, dall’Italia, saranno a porte aperte e a ingresso gratuito.

Il programma di venerdì 24 novembre, in aggiunta alle audizioni dei giovani pianisti, prevede, alle 21:00, la premiazione ed esecuzione in prima assoluta delle opere vincitrici del V Concorso Internazionale di Composizione “Città di Spoleto”, che, a partire da quest’anno, sarà dedicato alla memoria di un grandissimo amico e collaboratore dell’Associazione IAC, Roberto Bruno, prematuramente scomparso. Le opere, selezionate da una giuria presieduta dal M° Fabrizio De Rossi Re, sono Rêverie e Sonata, scritte rispettivamente dai M° Maria Radeschi di Torino e Alessio Romeo di Bologna. La seconda parte della serata sarà caratterizzata dal concerto di Federico Gili Jazz Trio. Federico Gili, sostenuto da due straordinari talenti della nuova generazione jazz italiana, Pietro Paris al contrabbasso e Lorenzo Brilli alla batteria, presenterà un repertorio costituito, prevalentemente, da composizioni originali alternate ad alcuni standard della tradizione americana e a momenti di pura improvvisazione.

Sabato 25, alle 21:00, sarà la volta dei lituani della Kaunas 1TH Music School e, a esibirsi, saranno una selezione della delegazione di quaranta musicisti, partner dell’Associazione Italian Accordion Culture, capofila del progetto Erasmus + Project Advanced Musicians Skills and Employability (A.MU.S.E.). L’Accademia è, con i suoi oltre mille iscritti, una delle realtà più importanti di tutta la Lituania e dell’est europeo; a Spoleto, in virtù di un feeling oramai consolidato con la fisarmonica e con alcuni dei suoi interpreti più prestigiosi, a esibirsi saranno, prevalentemente, fisarmonicisti già saliti alla ribalta dei concorsi più importanti di tutto il panorama internazionale.

L’ultimo appuntamento della manifestazione sarà per domenica 26 novembre alle ore 10:00 con l’ultima serie di audizioni del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto” e alle ore 17:00 con l’esibizione dei vincitori dello stesso, che, va ricordato, nelle passate edizioni ha ospitato artisti a oggi definitivamente consacrati, che presenziano, sistematicamente, le più blasonate sale da concerto.

Una manifestazione dunque, a detta degli “storici” direttori artistici Mirco Patarini e Michele Rossetti e, soprattutto, dai tanti docenti e concertisti che vi hanno preso parte, divenuta un punto di riferimento per molti musicisti in carriera e per i giovani artisti, che vantano sul proprio curriculum la città di Spoleto quale sede di una delle esperienze formative più importanti.

Tutti i concerti, ad eccezione di quello inaugurale del 18 novembre (Teatro Caio Melisso), saranno a ingresso gratuito e avranno luogo presso il Salone d’Onore di Palazzo Leti Sansi.