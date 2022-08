Spoleto, cresce l'attesa per la prima mondiale dell'opera inedita su libretto di Giorgio Strehler,  “La porta divisoria”, con il Coro Lirico Sperimentale cittadino

Sale l'attesa a Spoleto per l'inaugurazione della 76ma Stagione Lirica Sperimentale. Per dare il via alla stagione ci sarà quest’anno un’opera in prima mondiale, su libretto di Giorgio Strehler, “La porta divisoria”, musica di Fiorenzo Carpi e finale di Alessandro Solbiati, trascrizione di Matteo Giuliani, che andrà in scena al Teatro Caio Melisso di Spoleto venerdì 2 e sabato 3 settembre 2022 alle ore 20.30, e domenica 4 settembre 2022 alle ore 17.00.

Sul podio il Maestro Marco Angius, bacchetta di fama internazionale che negli anni ha diretto diverse volte allo Sperimentale. La regia sarà affidata a Giorgio Bongiovanni, che proprio di Strehler fu dapprima allievo, dopo suo attore.

Gli interpreti saranno i cantanti solisti e gli strumentisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Il Teatro Lirico Sperimentale la porta finalmente sul palcoscenico per la prima volta al mondo nella versione compiuta, nel 2022, affidando il quinto quadro mancante ad Alessandro Solbiati, ottenuta l’approvazione e l’appoggio della moglie di Strehler, l’attrice Andrea Jonasson, e di Martina Carpi, figlia di Fiorenzo.

Si tratta dell’unico libretto d’opera di Giorgio Strehler, basato sul capolavoro letterario di Franz Kafla “La Metamorfosi”, forse il suo racconto più noto, ispiratore di altrettanti lavori letterari e teatrali.

Per i tre attesispettacoli, saranno presenti a Spoleto molte autorità locali e nazionali, probabilmente lo stesso Direttore del Piccolo Teatro del Teatro Claudio Longhi, giornalisti di fama internazionale, la EMA Vinci Records che intenderebbe fare una registrazione ufficiale per gli spettacoli, mentre si attende la conferma della presenza della Direttrice del Festival dei Due Mondi Monique Vaute.

Sarà purtroppo assente, perché impegnata in uno spettacolo a Vienna allo Josefstadt Theater, Andrea Jonasson, la moglie di Giorgio Strehler, sua compagna di vita e di teatro per tanti anni. La signora Jonasson, anche se a distanza, sta però seguendo costantemente le prove de La porta divisoria, progetto che le sta molto a cuore e che oggi finalmente trova il suo debutto a Spoleto con il Lirico Sperimentale.