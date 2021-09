Spoleto, mostra al Monte di Pietà: "Il Diavolo e l'Acqua Santa in Umbria"

Una mostra attesa da tempo e che vedrà due grandi artisti, Marcello Vandelli ed Antonella Bonaffini, a confronto proprio in Umbria, proprio a Spoleto, nelle preziose sale del Monte di Pietà, in pieno centro storico. Due stili antitetici i loro, due personalità contrapposte, la cui diversità si riassume nel titolo voluto dall'artista Modenese per un passo a due che, siamo certi, riserverà più di qualche sorpresa. Il simbolista, che la critica configura oggi come uno dei maggiori esponenti del panorama pittorico italiano, promuove un'arte che è messaggio, che disconosce regole e preconcetti e che senza mediazione alcuna, arriva dritta come un pugno allo stomaco. Marcello Vandelli vanta mostre sia a livello nazionale che internazionale. Il suo e' un esistere che sembra contrarsi dinanzi ad una logica razionale in cui l'artista, fa spesso fatica a riconoscersi. È sufficiente uno stimolo, un solo, unico stimolo, ricevuto anche dal semplice vivere quotidiano, per trarre ispirazione, riflettere, per poi confutare e sorprendere.

Antonella Bonaffini, 47 enne Siciliana, nota alla Critica per essere La Pittrice del Buio, ha spesso portato la sua arte in Umbria. I suoi sono dipinti che accarezzano, che si interrogano sui vari perché di questa esistenza, con uno stile sobrio ma mai banale che sfocia in opere che toccano contenuti spesso religiosi e di profonda elaborazione esistenziale. La mostra verrà presentata dallo storico e Critico D'Arte Marco Grilli, nelle bellissime sale messe a disposizione dal Comune di Spoleto e sarà a cura di Eleonora Tabarelli. A fianco di Antonella Bonaffini, il suo coordinatore artistico Daniela Pacelli.

Il vernissage si terrà il 25 settembre alle ore 16.30 e la mostra si protrarrà sino al 2 ottobre