Spoleto, "Leggimi e... leggimi ancora! La cosa più importante": letture ad alta voce per piccoli appassionati

Lunedì 6 novembre alle 17, presso la scuola dell'infanzia di Protte, si terrà l'incontro "Leggimi e... leggimi ancora! La cosa più importante" con letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni.

Tra le letture proposte, "La cosa più importante", una divertente e sorprendente discussione tra gli abitanti di un bosco su quale sia la caratteristica più importante per un animale. Di pagina in pagina, ognuno esprime un’opinione “imponendo” agli altri la propria particolarità. Una carrellata di divertenti trasformazioni tutte da scoprire nelle doppie pagine che si aprono a sorpresa. Sarà alla fine un gufo a risolvere la questione: l’importanza di ognuno sta proprio nelle differenze che lo rendono unico; "Vietato agli elefanti" , un bambino, dapprima triste per essere stato escluso con il suo elefantino dal club degli amici animali, incontra una bambina con una puzzola, anche lei esclusa, e insieme fondano un nuovo circolo che ha successo!... Di qualunque forma o dimensione, un cucciolo è sempre il benvenuto, proprio come un amico!... Un garbato invito all'inclusione, all'aiuto reciproco e all'amicizia, "Respira, Piccolo albero... respira", la storia di Piccolo Albero che non sa niente del mondo e chiede aiuto al piccolo uccellino, un vero amico, che gli spiegherà cosa è il sole, la terra, la pioggia e l'uomo...

La lettura ad alta voce è un’esperienza importante da vivere con i propri bambini per crescere insieme e per rafforzare relazioni.

"Leggimi e...leggimi ancora!" è un progetto della Biblioteca comunale “G. Carducci” e del 2° Circolo Didattico di Spoleto partner del Patto locale per la lettura 2021-2024 che si articola in una serie di incontri presso la biblioteca comunale e le scuole dell’infanzia del 2° Circolo Didattico.

Gli incontri sono realizzati con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0743 218801 o scrivere all’email biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it