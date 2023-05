Spoleto in Gioco, torna l'evento per i più giovani. Ospite chef Ruben: il programma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 21/05/2023 al 21/05/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna l’iniziativa ‘Spoleto in Gioco’, organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni territoriali e le scuole. Domenica 21 maggio in piazza Garibaldi, piazza Don Pino Puglisi, corso Garibaldi, piazza San Gabriele dell’Addolorata e Complesso Monumentale di San Nicolò si svolgeranno delle attività ludico laboratoriali dedicate ai bambini e agli adolescenti.

“Un appuntamento ricco di proposte ludiche che esaltano le piazze della nostra città e invitano le famiglie a godere di questi spazi, solitamente pieni di macchine, trasformati, per un giorno, in luoghi magici tutti da scoprire – ha dichiarato l’assessore Luigina Renzi – Con questo evento Spoleto si contraddistingue ancora una volta come città impegnata nella diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e, con essa, del messaggio di pace di cui oggi le giovani generazioni hanno più che mai diritto”.

La partecipazione a Spoleto in Gioco è gratuita e accessibile a tutti, grazie anche all’impegno dell’associazionismo. A riguardo il Comune di Spoleto ringrazia per la fattiva collaborazione associazione “La maestra Patrizia”, gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile, Busitalia Sita Nord, associazione il Filo Rosso, B+, Cir Food, associazione La Madia 2.0, scuola d’infanzia di Protte - II Circolo didattico, associazione dilettantistica scacchi “Diamoci una mossa”, cooperativa sociale Il Cerchio, Biblioteca comunale G. Carducci, associazione Social Sport Spoleto, canile comunale, associazione culturale Il Borgo, A.S.D. Cloudbreak, A.S.D. Compagnia Arcieri del Bosco Sacro, A.S.D. Arcieri del Grifo, Asd Accademia Scherma Spoleto, Polisportiva Dilettantistica La Fenice, A.S.D. Volley Spoleto, società cooperativa Sistema Museo, Digipass Spoleto, MuST- Museo delle Scienze e del Territorio, Istituto Comprensivo 2.

PROGRAMMA

PIAZZA GARIBALDI | 15.00-19.00

UN’IDEA PER LA SICUREZZA

a cura del gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile

EMOZIONI, COLORI E RINASCITA

a cura dell’associazione il Filo Rosso, B+ e Cir Food in collaborazione con l’associazione La Madia 2.0

FANTASIA DI LABORATORI

a cura della scuola d’infanzia di Protte – II Circolo didattico

SCACCHIERA GIGANTE

a cura dell’associazione dilettantistica scacchi “Diamoci una mossa”

SPAZIO “FUORI GIOCO”

a cura della cooperativa sociale Il Cerchio

RACCONTAMI UNA STORIA.. ANGOLO DELLA LETTURA LIBERA E LETTURE CON KAMISHIBAI

a cura della Biblioteca comunale G. Carducci

SOCIAL SPORT SPOLETO..IN GIOCO

a cura dell’associazione Social Sport Spoleto

AIUTARE LA FAUNA URBANA, UN GIOCO DA RAGAZZI!

a cura del MuST- Museo delle Scienze e del Territorio

PIAZZALE AUDITORIUM DELLA STELLA – PIAZZA DON PINO PUGLISI

A SPASSO CON BUDDY

a cura del Dipartimento n.8 in collaborazione con il canile comunale

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

GIOCHI DI SOCIETÀ... IN BORGO

a cura dell’associazione culturale Il Borgo

PIAZZA S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA

SURFSKATE a cura dell’A.S.D. Cloudbreak

TIRO CON L’ARCO a cura dell’A.S.D. Compagnia Arcieri del Bosco Sacro

TIRO CON L’ARCO a cura dell’A.S.D. Arcieri del Grifo

SCHERMA a cura dell’A.S.D. Accademia Scherma Spoleto

GINNASTICA RITMICA a cura della Polisportiva Dilettantistica La Fenice

MINI VOLLEY a cura dell’A.S.D. Volley Spoleto

PING PONG a cura del comune di Spoleto

TUTTI INSIEME SIAMO ARTE

a cura della società cooperativa Sistema Museo

IL MAPPAMONDO DEI GIOCHI

a cura della cooperativa sociale Il Cerchio in collaborazione con il Digipass Spoleto

LARGO G. ERMINI, COMPLESSO SAN MATTEO

AIUTARE LA FAUNA URBANA, UN GIOCO DA RAGAZZI!

a cura del MuST- Museo delle Scienze e del Territorio

COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN NICOLÒ

10.00-13.00/ 15:00-19:00

IL GIOCO È UNA COSA SERIA – piano terra

a cura dell’associazione “La maestra Patrizia”

10.00-11.00

INTRATTENIMENTO MUSICALE RAGAZZI SCUOLA PIANCIANI – zona portico

a cura dell’insegnante di clarinetto e saxofono prof. Bartoccioli – Istituto Comprensivo 2

11.00-12.00

LABORATORIO FIABE- sala prove interna

10.00-12.00

HIP POP- prato

10.30-12.00

LABORATORIO DI DISEGNO – piazzale esterno

11.00-13.00

BREAK DANCE- piazzale esterno

11.00-13.00

GIOCHI DI UN TEMPO- zona portico

15.00-16.00

LABORATORIO FIABE- sala prove interna

16.00-17.30

LABORATORIO DI DISEGNO- piazzale esterno

17.00-18.00

LABORATORIO FIABE- sala prove interna

15.00-17.00

LUDOBUS- piazzale esterno e prato

15.00-19.00

GIOCHI DI UN TEMPO- zona portico

17.00-19.00

CHEF RUBEN- sala piano terra

15.00-19.00 TRENINO BUS ITALIA che COLLEGA LE PIAZZE