Spoleto in gioco 2024, attività, incontri e giochi per bambini e adolescenti

La manifestazione ‘Spoleto in Gioco’, l’iniziativa del Comune di Spoleto organizzata in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio, originariamente programmata per domenica 19 maggio e rimandata a causa del maltempo, si terrà sabato 15 giugno in piazza Garibaldi, piazza Don Pino Puglisi, corso Garibaldi, piazza San Gabriele dell’Addolorata, Cantiere Oberdan, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e piazza Collicola.