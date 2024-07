Due Mondi, a Spoleto le Notti Bianche del Festival

Arriva la prima delle due Notti Bianche del Festival, l’iniziativa frutto della collaborazione tra il Comune di Spoleto, la Fondazione Festival dei Due Mondi, la Confcommercio di Spoleto, il Consorzio Operatori Turistici ConSpoleto e La MaMa Umbria International. Il programma di concerti itineranti, performance artistiche, aperitivi e cene tipiche con assaggi gratuiti di Trebbiano Spoletino, negozi e Musei Civici aperti fino alle 24 prenderà il via sabato 6 luglio.

A partire dalle 22.30 è in programma il concerto della street band Dixie Fish Street Parade, gruppo musicale di sette elementi il cui straordinario mix sonoro (sassofono, trombone, susafono, banjo e percussioni) rievocherà le intramontabili melodie Dixieland e Swing della vecchia America. L’itinerario musicale inizierà in piazza Garibaldi per poi proseguire in corso Garibaldi, lungo il percorso meccanizzato della Posterna, piazza del Mercato, via Brignone, piazza della Libertà, corso Mazzini, piazza Pianciani per poi fare ritorno in piazza Garibaldi attraversando via Minervio, via Salara Vecchia e via Porta Fuga.

Il programma artistico della Notte Bianche del Festival sarà arricchito anche dalla collaborazione con La Mama Umbria International che, sempre sabato 6 luglio dalle ore 22.00, presenterà la performance itinerante, da piazza Garibaldi a piazza del Mercato, Korean Rhapsody: Dance and Music Series.

Prevista, solo per la Notte Bianca del 6 luglio, anche l'apertura straordinaria dei Musei Civici di Spoleto (Palazzo Collicola, Casa Romana, Museo delle Scienze e del Territorio, Museo del Tessuto, Chiesa SS. Giovanni e Paolo) dalle 22 alle 24.

A Palazzo Collicola, alle ore 22.00, è in programma la visita guidata a cura del direttore dei Musei Civici di Spoleto, Saverio Verini, alla mostra “Inizio fine. Rotondo. Tutte le cose del mondo” di Chiara Camoni, artista che ha realizzato il manifesto del 67° Festival dei Due Mondi. Alle ore 22.30, al Museo del Tessuto e del Costume, l’artista Cecilia Ceccherini e il geografo Alberto Valz Gris guideranno i partecipanti alla scoperta della loro mostra “Umru: racconti da un paesaggio idrosociale”, mentre alle ore 23.00 il personale di Sistema Museo condurrà la visita guidata agli affreschi della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo.

Le Notti Bianche del Festival saranno anche l’occasione per celebrare il Trebbiano Spoletino. Sono circa 40 i ristoranti ed i bar che hanno aderito all’iniziativa “Brindiamo con i vini della Spoleto DOC”, due serate con aperitivi e cene tipiche durante le quali verrà offerto un assaggio del bianco per eccellenza del nostro territorio. Sia sabato 6 che giovedì 11 luglio tutti i negozi del centro storico, da piazza Garibaldi a piazza Campello, resteranno aperti fino alle ore 24.

Queste le attività di ristorazione ed i bar che hanno aderito all’iniziativa “Brindiamo con i vini della Spoleto DOC”:

Ristorante pizzeria LA TANA DEL GHIOTTO | Ristorante IL TEMPIO DEL GUSTO | Gnam! Spuntini & Focacce gourmet | 900 CASUAL Restaurant | Ristorante DEL MERCATO | Taverna LA LANTERNA | Ristorante il GIARDINO DEL CORSO | Ristorante Il MIO VINAIO | Ristorante Pizzeria TRE FONTANE | Taverna dei DUCHI Ristorante bar CAFFÈ DEGLI ARTISTI | Taverna dello SPAGNA | Ristorante IL TARTUFO | C’ERA una Volta L'Osteria | Locanda della SIGNORIA | Al 3.0 BISTROT | Taverna del PESCATORE | Pizzeria Zeppelin | Ristorante SILVER SPULETI | Ristorate Il PANCIOLLE | Ristorante PEPE ROSA | Casina dell’Ippocastano LOUNGE bar | Ristorante SAN LORENZO | Ristorante PECCHIARDA | Bar pasticceria TEBRO | Art CAFÈ Spoleto | L’ALTRO CAFÈ bar | Il PICCOLO bar | Bar CATARINELLI | Bar ANTICO CAFFÈ | Blackout LOUNGE bar | Caffè COLLICOLA | Prosciutteria DEL CORSO | Enigma LOUNGE bar | La MANGERIA Sapore Umbro | Ristorante DELIZIE UMBRE | Ristorante OLD PIG | Osteria Al BACCO FELICE | Bar Ristorante CANASTA | Bar Le CAFE’.