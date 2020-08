Spoleto d'estate 2020, un Ferragosto pieno di proposte

Ricco weekend di Ferragosto con il cartellone ‘Spoleto d’Estate 2020’.

Venerdì 14 agosto doppio appuntamento (ore 18.30 e 21.30) al Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ organizzato in collaborazione con la Settimana Internazionale della Danza.

I giovani talenti del Russian Ballet Ensemble danzeranno “Chopiniana”, il balletto romantico per antonomasia, su musiche di Chopin e coreografie di Fokine e “Ballando Gershwin” una serie di brani sulle musiche più conosciute del grande compositore, coreografate dal Maestro Alberto Montesso.

Sul palcoscenico del Nuovo anche i primi ballerini della Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrjiashenko, che eseguiranno il balletto “Caravaggio” su coreografie di Mauro Bigonzetti.

Ancora il 14, ma alle 21.30, appuntamento a Spazio Collicola con ‘Libro d’Ingresso’. L’attore Francesco Bolo Rossini interpreterà ‘Storie Folli’ di Luis Gabriel Santiago.

Per il weekend di Ferragosto sono due le visite guidate della Spoleto Card: quella di sabato 15 alle ore 15.30 riguarderà ‘Il nuovo volto di Palazzo Collicola’ con un focus sulla Galleria d’Arte Moderna “Giovanni Carandente”, mentre domenica 16 agosto alle ore 11.30 l’appuntamento è alla Rocca Albornoz con ‘Storie d’amori e di armi. Gli affreschi della Camera Pinta’.

Sabato e domenica sono in programma anche due iniziative organizzate dalla Pro Loco di Spoleto ‘A. Busetti’. Il 15 agosto i giardini di viale Giacomo Matteotti ospiteranno per tutto il giorno ‘Ferragosto. Giardini in festa’, mentre domenica 16 alle ore 8.30 si andrà alla scoperta della ex ferrovia Spoleto-Norcia. L’appuntamento è al Museo della Ferrovia Spoleto-Norcia (via Fratelli Cervi), da dove si partirà per una passeggiata fino a Caprareccia con il direttore del Museo Luigi Fasciglione.

Spazio infine anche al cinema. Sabato 15 alle ore 21.30 a Spazio Collicola proiezione dell’anteprima di ‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti.

L’ultimo evento del weekend vedrà protagonista la ‘The Blue Band’. Il concerto è in programma domenica 16 agosto alle ore 21.30 a Spazio Collicola.