SPIn Off, ha preso il via il progetto di rigenerazione urbana e rete territoriale alle Officine Fratti

Ha preso il via il 1 ottobre il ciclo di eventi culturali diviso in tre sezioni (talk mostre, e tour che della città di Perugia), SPIn Off – Situazioni Possibili in Officine Fratti, nato da esigenze di rigenerazione urbana e rete territoriale che ruota attorno al versatile spazio coworking di Officine Fratti. Nella giornata di apertura, l'evento ha visto l'inaugurazione della Mostra degli architetti IID Stefano Chiocchini e Walter Sbicca, che resterà visitabile ogni venerdì sabato e domenica dalle 17 alle 21 fino al 10 ottobre.

Sempre nella giornata di venerdì si è tenuto il tour “La Perugia dei social”, una visita guidata alla scoperta dei luoghi piu? “instagrammabili e più instagrammati” su social, che ha dato l’occasione ai partecipanti di scattare foto e di scoprire i luoghi piu? suggestivi del capoluogo.

Il grande ospite di giornata è stato DJ Ralf, al secolo Antonio Ferrari, il disc jockey umbro di fama internazionale, protagonista del talk “Finalmente live: chi fermerà la musica?”, nel corso del quale Luca Mikolajczak ha dialogato con lui e con lo speaker radiofonico Stefano Pozzovivo (Radio Subasio) sulla ripresa della produzione musicale in Italia, tra difficoltà, tendenze, generi e generazioni. L'evento si è concluso con un aperitivo in musica.

Il prossimo appuntamento è in programma per venerdì 8 ottobre con l'inaugurazione della Mostra di Albero Nero, sempre all'interno degli spazi di Officine Fratti. Albero Nero sarà poi anche protagonista del talk pubblico delle 18, “Le direzioni dell’arte: codici e visioni per una grammatica conoscitiva” insieme al Prof. Paolo Nardon. A moderare sarà, come di consueto, Luca Mikolajczak.

Cosa sono le Officine Fratti

Officine Fratti Aps organizza attività di workshop, laboratori, open call, mostre, talk ed eventi su artigianato e creatività, incontri pubblici e momenti di approfondimento sulla creatività giovanile, anche con le scuole e con le altre associazioni del territorio. Svolge anche un’attività di presidio e resilienza nell’area del centro storico dov’è situata.