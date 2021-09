Spin-OFF, in Ottobre un ciclo di eventi culturali su giovani mestieri creativi

Quattro venerdì nel mese di ottobre vedranno svolgersi gli appuntamenti di SPIn Off – SITUAZIONI POSSIBILI IN OFFICINE FRATTI, un ciclo di eventi culturali che che nasce da esigenze di rigenerazione urbana e rete territoriale. Il ciclo di eventi si dividerà in tre sezioni: Talk e Mostre, che coinvolgeranno i protagonisti più attivi della scena culturale locale e i nomi più interessanti del panorama nazionale in un dialogo condiviso per indagare lo stato delle arti e il rapporto tra comunità e creatività, e Tour della città di Perugia vista attraverso una prospettiva inedita e mai banale.

Gli eventi, indipendenti e al tempo stesso interconnessi, andranno in scena per quattro venerdì nel mese di ottobre e avranno, nel versatile spazio coworking di Officine Fratti, il fulcro attorno al quale si sonderà l'intero programma che trasformerà questo luogo nel palcoscenico di situazioni possibili e quanto mai necessarie per una rinnovata visione della contemporaneità..

All'interno dello spazio di via Fratti saranno ospitate le tre mostre della rassegna e i tre talk show previsti dal programma, e sempre qua approderanno anche gli itinerari dei tre originali tour.

Nove, quindi, gli appuntamenti complessivi previsti in poco meno di un mese.

Si inzia venerdì 1 ottobre con la Mostra degli architetti IID Stefano Chiocchini e Stefano Sbicca, visitabile ogni venerdì sabato e domenica dalle 17 alle 21 fino al 10 ottobre, per continuare dalle 15.30 alle 18.30 un Tour dal titolo accattivante “La Perugia dei social”, una visita guidata alla scoperta dei luoghi piu? “instagrammabili e più instagrammati” su social, a chiudere la giornata l'appuntamento con il Talk “Finalmente live: chi fermerà la musica?”, previsto per le ore 18, con ospiti DJ Ralf e lo speaker radiofonico Stefano Pozzovivo (Radio Subasio) .

Seguiranno altri momenti nel corso del mese di Ottobre, sempre declinati fra mostre, tour e talk.

Il programma completo è disponibile a questo link.