Festival del Medioevo, tre spettacoli da non perdere con Harrison, BarbaSophia e Cesare Catà

Anteprima del Festival del Medioevo e le Serate d'autore da non perdere. Si inizia domani, martedì 19 settembre al Teatro Ronconi alle ore 21.30 con Ian Harrison, musicista e compositore di molti stili storici e tradizionali, insegna musica per fiati medievali e rinascimentali alla Schola Cantorum Basiliensis. Combinando tecniche tradizionali, virtuosismo barocco e un’enorme conoscenza delle fonti musicali medievali, ha sviluppato un nuovo stile e fissato nuovi standard, diventando uno dei principali improvvisatori europei su bombarde, cornamusa e cornetto.

Venerdì 22 settembre alle ore 21.30 al Centro Santo Spirito c'è Matteo Saudino, in arte BarbaSophia con "Così parlò Zarathustra". Ideatore e protagonista di BarbaSophia, il blog e canale YouTube di lezioni di filosofia più seguiti d’Italia, si è laureato in Filosofia all’Università degli studi di Torino. Da vent’anni è professore di filosofia e storia presso i licei torinesi collabora con l’ateneo piemontese nella formazione degli insegnanti. Su BarbaSophia la filosofia incontra i film, i libri, la politica e l’attualità.

Sabato 23 settembre alle ore 21.30, presso il Centro Santo Spirito, Cesare Catà e Siona Ripari presentano "Otello, la frontiera e la follia". Filosofo e performer teatrale, Cesare Catà è autore di saggi di filosofia e letteratura, di traduzioni, di testi drammatici, e del libro di racconti Efemeridi. Storie, amori e ossessioni di 27 grandi scrittori (Aguaplano, 2018). Si esibisce regolarmente con monologhi e lezioni-spettacolo sia in teatro che in luoghi inusuali come pub, boschi, ristoranti e spiagge. Simona Ripari, attrice marchigiana (FM), classe 1988, si diploma in recitazione nel 2009. Nel 2013 si laurea in Lettere musica e spettacolo. Studia con Pino Ammendola, Massimo Corvo e nel 2017 con la casting director Stefania De Santis si diploma presso la scuola di recitazione cinematografica “Officine Mattòli”, scuola con la quale oggi collabora.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL DEL MEDIOEVO 2023