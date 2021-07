Spello, ‘Stati d’arte’ a Villa Fidelia: 70 artisti per la mostra internazionale di arte contemporanea

Torna la cultura a Villa Fidelia di Spello che si prepara ad ospitare “Stati d’Arte”, la mostra Internazionale d'Arte Contemporanea organizzata dall'Associazione La Casa degli Artisti e curata dal critico d'arte Andrea Baffoni.

A presentare la quinta edizione nella suggestiva cornice della villa Cinquecenstesca il presidente dell'associazione Franceso Minelli insieme a Walter Marangoni che ha curato l’installazione della mostra collettiva di fotografia, “Passioni, viaggi, memorie” allestita alla Limonaia.

Il taglio del nastro è fissato per sabato 31 luglio alle ore 17 e fino al 29 agosto sarà possibile ammirare le opere di 70 artisti italiani e stranieri e di partecipare ad eventi collaterali artistici, musicali e teatrali che andranno ad impreziosire l’offerta culturale.

“Con questo evento internazionale facciamo conoscere i nostri territori nei paesi di origine degli artisti che li promuovono nelle rispettive ambasciate” sono le parole di Minelli che ha illustrato i particolari di questo mese.

Marangoni nel presentare la collettiva di fotografia ha anticipato che è in fase di ultimazione un catalogo di fotografie di 9 foto amatori che uscirà il prossimo anno.

Nel dettaglio, venerdì 13 agosto dalle ore 10:00, a Villa Fidelia si svolgerà una estemporanea di pittura organizzata da Carapace Mac Art e alle 18:00 ci sarà la presentazione del libro Dante 700 illustrato dall’artista Mario Sciarra e pubblicato dall’associazione La Casa degli Artisti-Quaderni accompagnata dalla musica di Giulio Castrica e dalle declamazioni di Compagnia In e Pietro Floris.

Sabato 21 agosto alle ore 21:00 ci sarà la performance artistico-teatrale Novecento organizzata da Lorella Pittavini e Fabrizio Pinzauti.

Domenica 22 agosto alle ore 17.00 ci sarà la presentazione del libro “Oltre il visibile” poesie di Paolo Bagni e immagini di Gryte Pintukaite e a seguire il reading di Bertoni editore e La Casa degli Artisti Quaderni.

Una curiosità per la grafica della locandina che riporta i timbri del passaporto di Alviero Martini. Anzi lo stilista durante tutto questo mese di agosti esporrà nelle sue boutiques in giro per il mondo la locandina medesima e forse sarà presente ad uno degli appuntamenti in programma.