A Spello prosegue la stagione teatrale per i piccoli: in scena "Soli"

Ancora un doppio appuntamento al Teatro Subasio di Spello per “Uno spettacolo di famiglia!”, rassegna di teatro per i più piccoli curata da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale. Sabato 23 e domenica 24 ottobre alle ore 17 va in scena “Soli”, consigliato dai 5 anni, coproduzione Fontemaggiore, Sosta Palmizi e Panedenti Teatro.

“Soli” è uno spettacolo buffo e poetico, in cui danza e teatro si mescolano per portare in scena le emozioni e i giochi di due fratelli. I protagonisti sono infatti Elly e Teo che, chiusi nella loro cameretta, non riescono a prendere sonno… Inizia così una storia fatta di relazioni, confronti, giochi e litigi, tipici del rapporto che lega due fratelli che si raccontano e si fanno domande sui loro genitori e su un mondo - quello dei grandi - che spesso non dà spiegazioni.

Dispetti, giochi, storie comunicano in maniera divertente e profonda le sensazioni dei due bambini e anche la rabbia di sentirsi in trappola, in un’età scomoda, considerata troppo piccola per ottenere risposte vere ma abbastanza grande per iniziare ad avere delle responsabilità.