A Spello torna la stagione teatrale per bambini “Uno spettacolo di famiglia!”

Anche a Spello arriva la stagione teatrale per i più piccoli a cura di Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale. Quest’anno con una formula ancora più ricca dato che alcuni spettacoli in programma al Teatro Subasio si terranno in doppia replica il sabato e la domenica pomeriggio.

“Uno spettacolo di famiglia!”, questo il nome della rassegna, aprirà sabato 16 e domenica 17 ottobre alle ore 17 con il debutto umbro della nuova produzione di Fontemaggiore Centro di produzione Teatrale: “Il bambino e la formica”, di Massimiliano Burini e Giuseppe Albert Montalto, per la regia di Massimiliano Burini, con Giulia Zeetti, Andrea Volpi e i muppets di Marco Lucci (consigliato dai 5 anni).

Uno spettacolo bello e poetico, che racconta la storia di Ayo, un bambino che non ha mai visto il sole: infatti lavora nel “Formicaio”, una miniera del Congo.

Un giorno durante il lavoro una frana improvvisa lo blocca sotto terra.

Mentre aspetta i soccorsi fa un incontro incredibile e imprevedibile con “Undici”, una formica burbera ma dal cuore gentile. Superata la sua diffidenza verso i bambini, Undici decide di aiutare Ayo ad uscire di lì.

Inizia così un viaggio verso l’alto, verso la conoscenza di se stessi e verso la consapevolezza del loro posto nel mondo, imparando l’uno dall’altro che la vita è un sogno da rincorrere.

La rassegna prosegue sabato 23, domenica 24 e domenica 31 ottobre.

Tutto il programma su www.fontemaggiore.it