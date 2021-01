A Spello un incontro online dalla Biblioteca Giacomo Prampolini

Promosso dall'assessorato alla cultura, l'incontro si intitolerà “Shoah e genocidi di ieri e di oggi riflessioni e letture per non dimenticare”

Anche Spello ricorderà la Giornata della memoria con letture e riflessioni, prosa e poesia, per non dimenticare una pagina tanto triste quanto importante della nostra storia. Mercoledì 27 gennaio, alle ore 21 la Biblioteca Giacomo Prampolini farà da scenario all’incontro online dal titolo “Shoah e genocidi di ieri e di oggi riflessioni e letture per non dimenticare”. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Spello con l’assessora Irene Falcinelli, è svolta in collaborazione con ANPI Spello, PassaParola, Accademia degli InQuieti, Pro Spello, Sistema Museo e il Club UNESCO Foligno e Valle del Clitunno. L’incontro sarà trasmesso in diretta dalla pagine Fb Spello Turismo, Pro Loco Spello e Premio Internazionale di Poesia "PassaParola - Pensa, Ascolta, Scrivi"