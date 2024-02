Appuntamenti a Spello e Assisi per ricordare la principessa Mafalda di Savoia

In occasione dell’ottantesimo anniversario della morte di Mafalda di Savoia, Spello e Assisi celebrano la principessa con una serie di eventi che rientra nell’ambito della VI edizione della manifestazione internazionale “Le Terre del Risorgimento 2023-2024” e del progetto internazionale “I luoghi di Mafalda di Savoia” e si svolgerà il 24 e 25 febbraio.

Il primo dei due momenti vede protagonista, sabato 24 febbraio, Spello con appuntamento a Villa Fidelia alle 15.15 per una visita guidata al complesso monumentale a opera dell’archeologa Sabina Guiducci.

A seguire, nel palazzo comunale, Sala dell’Editto, alle 17.30 si terrà la presentazione del libro dal titolo “Mafalda di Savoia. L’amaro destino di una principessa nell’inferno di Buchenwald”, a cura di Vittoria Aicardi e Roberto Allegro con intermezzi musicali curati dall’Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” con la partecipazione del maestro Ludovico Allegro al flauto e del maestro Roberto Allegro al pianoforte.

Il giorno seguente, domenica 25 febbraio, appuntamento ad Assisi alle 10.00 presso la sala consiliare del Comune con i saluti istituzionali. Alle 11.00 a Casa Fortini ci sarà un momento di rievocazione storica della presenza delle principesse Giovanna e Mafalda ad Assisi.

Alle 12.00 è previsto un momento commemorativo e deposizione di un omaggio floreale davanti alla tomba di S.A.R. la principessa Giovanna di Savoia presso il cimitero cittadino in via Egidio Albornoz. A conclusione di giornata, la celebrazione della santa messa in ricordo delle due principesse alla Basilica Inferiore di San Francesco di Assisi (Cappella Santa Caterina) alle ore 16.00.