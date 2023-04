MUSICA E GRUPPI - “Specchio dei nostri occhi”: il nuovo singolo dei tifernati Demagó

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Così la band di Città di Castello presenta il nuovo lavoro: La purezza di una vita che si svela dona un nuovo colore alla stanchezza adulta, all'innocenza rimasta nascosta negli anfratti della quotidianità. La canzone vuole essere da un lato una dichiarazione d'amore alla propria figlia, dall'altro è un appello ad ogni persona a prendersi cura del bambino che vive dentro di lui. Come nel "fanciullino" di Pascoli, una nuova nascita ha il compito di ricordare allo smemorato adulto il bambino presente in un angolo della sua anima; anche quando il fanciullo cresce e arrugginisce la voce, quando è meno propenso a rivolgere lo sguardo a quell'angolo nascosto, deve ricordarsi di guardare alla vita con incipiente meraviglia, come fosse la prima volta. Gli occhi si riflettono su quelli di bambino, non ancora inquinati da alcuno schema mentale e sociale, occhi che assumono tonalità e sguardi differenti a seconda di ciò che si vuole ammirare per poter giungere al cuore delle cose con la spontaneità necessaria; occhi che richiedono la volontà di abbandonarsi all'essenza, scrutatori celesti di orizzonti da esplorare e che troppe volte, con il tempo che scorre inesorabile e schiacciati dall'abitudine, dimentichiamo di avere. I Demagó sono un gruppo rock italiano composto da Carlo Dadi, Moreno Martinelli, Emanuele Bruschi e Marco Signorelli. Il nome del progetto fa riferimento ad un caffè parigino (Les Deux Magots) frequentato da molti celebri artisti del panorama contemporaneo. All’attivo un disco autoprodotto intitolato “Linea di confine” pubblicato nell’ottobre 2015 contenente nove brani interamente scritti ed arrangiati dalla band. La frequente attività del gruppo ha portato all’incontro con l’etichetta ferrarese (R)esisto Distribuzione con cui nel marzo 2021 è uscito il secondo lavoro discografico intitolato “Ferite”, un EP prodotto da Michele Guberti e con la partecipazione di Manuele Fusaroli, produttore di alcuni dei maggiori dischi indie italiani presso il Natural Headquarter Studio di Ferrara. “Il Mio Demone”, “Le Mani” e “Precario” sono stati i singoli che hanno anticipato l’uscita. Nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 il gruppo ha concluso le registrazioni del nuovo album al NHQ studio, prodotto sempre da Michele Guberti, masterizzato da Manuele Fusaroli e promosso e distribuito da (R)esisto. “Anime Nella Pioggia” uscito il 3 marzo 2023, è il primo dei due singoli che precedono l’uscita dell’album il 28 aprile. I Demagó sono: Carlo Dadi (chitarra) Moreno Martinelli (chitarra) Emanuele Bruschi (voce) Marco Signorelli (batteria) Crediti Prodotto da Michele Guberti e Demagó Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarter Studio di Ferrara Master a cura di Manuele Fusaroli Riprese video/Photo director: Ilaria Passiatore e Michele Guberti Montaggio video/Post produzione: Ilaria Passiatore Distribuzione e promozione: (R)esisto www.instagram.com/demago_band www.facebook.com/demagoband