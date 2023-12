Spaghettata: Love & Pasta from Panicale, le ricette dei "nonni" diventano un libro

A Panicale, la proprietaria del locale Rastrello Christiane Wassmann ha avuto il piacere di presentare alla comunità il libro Spaghettata: Love & Pasta from Panicale. Il progetto nasce circa due anni fa traendo ispirazione da un evento - La Spaghettata - organizzato all'interno del ristorante. Ogni ultima domenica del mese, infatti, chef Nicola Fanfano presenta una diversa ricetta di un primo piatto di un nonno o una nonna di Panicale, con l’intento di riportare l’attenzione su una fascia di popolazione che, specialmente durante la pandemia, ha sofferto particolarmente la mancanza di socialità e il vivere a pieno la collettività.

Così nasce l'idea di riunire sotto forma di libro tutte le ricette che sono state gentilmente donate dai nonni di Panicale. Con lo strutturarsi dello stesso, però, ha acquisito un peso ed un’organizzazione sempre maggiore, che ha visto coinvolti l’autore internazionale di libri di cucina Steve Siegelman (https://stevesiegelman.com/), la designer Catherine Jacobes (https://www.jacobes.com/about) e il fotografo di fama internazionale Vivek Vadoliya (https://east.co/artists/vivekvadoliya/). L’intero progetto è stato seguito e curato dalla founder Christiane Wassmann e da chef Fanfano.

In occasione della pubblicazione del libro, si è dunque voluto condividere in anteprima il prodotto finale proprio con i nonni di Panicale protagonisti delle diverse ricette. In tutto hanno partecipato 20 nonni e nonne, di cui 6 ospitati alla Residenza Protetta del San Sebastiano di Panicale.

“Era importante per noi rendere partecipi di questo progetto tutta la collettività in tutte le sue diverse sfaccettature - racconta Christiane Wassmann -. Troppo spesso si dimentica il ruolo non solo sociale ma anche culturale dei nostri nonni. Sono le fondamenta delle nostre famiglie, delle nostre tradizioni e mantengono vivo e attivo il senso di comunità. Proprio per questo, questo libro ha un significato davvero speciale per noi ed abbiamo voluto fortemente che abbracciasse tutte le famiglie residenti in questo splendido ed accogliente borgo”. Sin dalla sua inaugurazione avvenuta nel settembre 2020, Rastrello ha sempre voluto essere parte attiva della comunità panicalese e poter contribuire al supporto e promozione del territorio del Trasimeno. A tale scopo, questa prima edizione si presenta unicamente in lingua inglese e verrà distribuita a Rastrello (disponibile sia per gli ospiti dell’Hotel sia del ristorante Cucina & Giardino) e negli Stati Uniti, unitamente all’Olio Extra Vergine di Oliva di propria produzione.