Il soprano Maria Gabriella Cianci in Umbria per due date da non perdere

I prossimi 21 e 22 agosto, nelle suggestive location del Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio e di Palazzo Cesi in Acquasparta, prende il via il tour del soprano Maria Gabriella Cianci. Due prestigiosi recital per il soprano, accompagnata al pianoforte dal M° Davide Luchena. Considerata una fra le più eminenti personalità nel campo artistico e didattico della vocalità classica nazionale ed internazionale, è vincitrice assoluta di 26 Concorsi lirici Internazionali e vanta al suo attivo oltre 30 anni di intensa carriera lirico-concertistica durante la quale si è specializzata in diverse discipline vocali laureandosi presso prestigiose accademie. Esegue tutti i repertori nelle sei lingue originali.

Il programma dei concerti prevede l’interpretazione di brani quali:

J. S. BACH dalla Cantata BWV 169 recitativo e aria ”Gott soll allein” testo di M. Lutero "Mein herze haben";

G. F. HÄNDEL dal dramma musicale "Heracles" recitativo e aria di Jole ”Mein Vater” testo di T. Broughton;

W. A. MOZART "Alse Luise die Briefe eines ugetreuen Liebhabers K 520" testo di G. von Baumberg;

F. SCHUBERT "An Silvia" testo di W. Shakespeare;

R. SCHUMANN da Liederkreis “MONDNACHT” testo di J. J. F. von Eichendorff “HERZELEID” testo di J. Kerner;

J. BRAHMS da Deutsche Volkslieder W0033 n.6 “DA UNTEN IM TALE”;

H. WOLF da 6 lieder fur eine fruenstimme “WIEGENLIED IM SOMMER N.1” testo di R. Reinick

da Morike lieder (53 brani) “VERBORGENHEIT N.12”.

I recital del soprano Maria Gabriella Cianci rappresentano un’occasione per far ripartire la musica dal vivo dopo il lungo periodo di lockdown. Il tour, organizzato dall’Associazione Bel Canto di Foggia, si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese all’interno della “Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2020/2021”