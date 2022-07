Sono=Suono, ad Assisi prosegue con il primo talk il progetto che indaga la musica attraverso l’immagine

L’intricato rapporto semiotico fra il suono e l’immagine, fra la musica e la sua rappresentazione visuale sarà oggetto ad Assisi (Palazzo Bonacquisti) di una seri di quattro talk nell'ambito del progetto “SONO = SUONO La musica attraverso l’immagine” promosso nell'ambito del Riverock Festival in collaborazione con il Comune di Assisi e con il sostegno della Fondazione Perugia.

Il14 luglio alle 18 si terrà il primo dei quattro talk in programma, titolo dell'incontro sarà "Sono = Suono talk - Graphic design": non è vero che “il libro non si giudica dalla copertina”. Quante volte, cercando titoli nel negozio di musica o nella libreria di Spotify, capita di rimanere catturati da un’immagine, una forma o un font dell’artwork di un album sconosciuto?

A parlarne sarà Valerio Bulla, membro storico della band I Cani e designer per le etichette Bomba Dischi e 42 Records.

I prossimi talk

Prossimi appuntamenti del programma saranno: "L'illustrazione" il 22 luglio alle 18 con Alessandro Baronciani, "La fotografia" il 23 luglio alle 18 con Simone Cecchetti, "Film making" il 28 luglio alle 18 con Giorgio Testi.

Il progetto SONO = SUONO La musica attraverso l’immagine comprende anche la mostra “Chi è Simone Cecchetti?”, retrospettiva su una delle firme più prestigiose nel campo della fotografia musicale Europea - al quale Sky Arte ha appena dedicato un esclusivo documentario monografico - curata da Marco Dionisi Carducci con la critica di Giorgio Vulcano, oltre ai quattro talk con interventi di esponenti di rilievo nazionale nel campo delle arti visive legate al mondo della musica e dello spettacolo: fotografia, film making, illustrazione e graphic design.

La mostra, a ingresso libero, si protrarrà fino al 31 luglio. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30.