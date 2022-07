Solomeo è pronta ad accogliere ospiti e visitatori con la nuova edizione della festa rinascimentale

Si torna Solomeo per la festa rinascimentale. Dopo due ani di stop a causa del Covid l’edizione 2022 di “Solomeo Festa Rinascimentale”, in programma dal 22 al 31 luglio, è pronta per accogliere ospiti e visitatori con spettacoli di menestrelli, giocolieri e giullari in un'atmosfera unica e suggestiva.

Il piccolo borgo, infatti, torna indietro nel tempo, in un’epoca fiera e gloriosa che rivive in genuini gesti quotidiani e nella schietta ospitalità di una delle gemme del territorio in una festa intrisa di valori autenticamente popolari, dove osti e locandiere rinascimentali aspettano gli ospiti per degustare i piatti tipici della cucina umbra.

“Solomeo, festa Rinascimentale” non è solo una festa, ma anche e soprattutto un festival di iniziative, buona musica e intrattenimento. Le mura dell’antico Castello, illuminate da centinaia di fiaccole, faranno da cornice ad una atmosfera tipicamente conviviale dove artisti di strada e musici accompagnano l’ora della cena. La festa continuerà poi fino a tarda notte con spettacoli e improvvisazioni che si avvicenderanno nella splendide piazze del paese.

"Siamo orgogliosi e felici di poter tornare ad ospitare nel nostro borgo il tradizionale appuntamento di 'Solomeo, festa Rinascimentale' - dice il presidente della Filarmonica Stefano Gabrielli - Un rito che si rinnova, una sana pratica del buon vivere che ripropone giochi, canti e le più diverse forme d’arte che contraddistinguono la cultura locale. Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di “buon vivere” ed è per questo che abbiamo deciso che era il momento di ripartire e di farlo alla grande. Un evento questo - sottolinea Gabrielli - che vede il Rinascimento inteso come riscoperta di una fra le epoche storiche più interessanti e suggestive, ma anche come momento di riflessione rispetto all’oggi che vuole e persegue una nuova rinascita, una ripartenza dopo anni complicati, dal punto di vista spirituale, intellettuale, politico e valoriale. Un ringraziamento particolare – conclude il presidente della Filarmonica – va alla Società Filarmonica, alla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e all’intera comunità di Solomeo che hanno fatto della promozione della propria realtà e del territorio la costante del loro intenso lavoro".

IL PROGRAMMA

Tutte le sere spettacoli, arti e mestieri, musica in piazza e l’immancabile buona cucina umbra con l’Antica Taverna per le vie e piazze del borgo aperta dalle ore 19,30.

L’edizione 2022 proporrà inoltre i tipici mercati dell’epoca allietati da maghi, giullari, mangiafuoco, saltimbanco e trampolieri. Antichi mestieri frutto della sapienza e manualità di sopraffini artigiani fra i quali, si segnalano il banco del pane e e la nascita de la carta. Luci e fuochi con la Compagnia dei Folli, la Dama de Foco e il Mastro de Fiamma.

Spettacoli degli Acrobati del borgo, dei Lillipuziani e dei Circateatro. I Giullari del Carretto, la Dama de la Luna e il Giullar giocoso e l’immancabile Rimator Cortese.

Per i più piccoli Giochi et Meraviglie, il Teatro del fantastico e i Burattini.

Non poteva mancare anche quest’anno la “Domus delitiae”, uno spazio per il dopo cena dove potrete ascoltare buona musica e degustare dolci, vini e distillati in assoluta tranquillità.