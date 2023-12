Solidarietà, serata di beneficenza con Bni Prometeus Perugia e l'associazione I Fiori di Lillà di Città di Castello

L’organizzazione Bni Prometeus Perugia e l'associazione I Fiori di Lilla? di Citta? di Castello si uniscono per sostenere il Centro di riabilitazione di Piosina che si prende cura dei bambini della scuola materna con diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico. L'appuntamento è per venerdì 20 dicembre, dalle 19, da Bisbò al Barton Park di Perugia.

L'evento, promosso dal Capitolo Bni Prometeus, prevede un apericena di beneficenza, con una quota di partecipazione di 35 euro a persona.

I fondi raccolti saranno devoluti all'associazione I Fiori di Lilla? e destinati al sostegno delle attivita? del Centro di riabilitazione.

La prenotazione dei biglietti e? obbligatoria prima dell'evento, e l'ingresso e? gratuito per i bambini fino ai 12 anni di eta?.

Partecipare a questa serata non significa solo condividere momenti di convivialita?, ma e? anche un impegno tangibile di responsabilita? sociale.

Come affermava Henry David Thoreau, "la solidarieta? e? l'unico investimento che non fallisce mai".

Questo evento non e? solo un apericena, ma "un'occasione per costruire legami significativi all'interno della comunita?, promuovere la cultura dell’impegno e della collaborazione e conoscere nuove realta? imprenditoriali e professional"i.

La raccolta fondi avverra? anche durante l'evento, per chi vorra? contribuire anche oltre la quota di partecipazione.