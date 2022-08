Solidarietà in musica a Montefalco, in scena lo spettacolo "Note di notte" in favore del Comitato Chianelli

Musica e solidarità in occasione dello spettacolo “Notte di Note” organizzato in favore del Comitato per la vita “Daniele Chianelli” nella piazza del Comune di Montefalco, per l’11 agosto alle 21,30.

L’evento, che si svolgerà nell’ambito della rassegna Agosto Montefalchese 2022, infatti, verrà il ricavato totalmente destinato alla raccolta fondi per l’ampliamento del Residence “Daniele Chianelli” residenza protetta, a pochi metri dall’ospedale di Perugia che ospita, senza spese di affitto, i malati di leucemie, linfomi mielomi e tumori infantili.

Il concerto, sotto la direzione artistica di Leonardo Zampolini, vedrà artisti e personaggi di grande rilievo nazionale e internazionale, come Annalisa Baldi, Antonio Mezzancella, Giovanni Guidi, Marco Bracci, Mark Lanzetta, Robert Eno.

La conduzione della serata sarà affidata alla professionalità e alla competenza di Massimo Zamponi.

Al 32esimo anno di attività, il Comitato, fondato in memoria del figlio Daniele, da Franco e Luciana Chianelli e da un gruppo di genitori che con loro avevano condiviso il dolore della malattia e in alcuni casi della perdita di un figlio, si occupa di raccogliere fondi destinati alla ricerca e di accogliere, ospitare ed assistere i malati insieme alle loro famiglie.