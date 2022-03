Socrate e la politica del XXI secolo: se ne parla a Perugia con il libro di Giorgio Raggi

“Oggi, XXI secolo, la politica sembra non saper più creare un orizzonte per il futuro del mondo e la filosofia per il futuro dell’uomo. E questa sensazione, o questa realtà, è il frutto del divorzio fra filosofia e politica: parafrasando Platone potremmo dire che filosofia e politica, l’una senza l’altra, rovinano la città. Occorre capire le origini del divorzio svelando le false verità, uscendo dall’algoritmo degli algoritmi, cioè da quel pensare che ‘così va il mondo’ e che cambiarlo non è altro che utopia, sogno, fanciullesco desiderio”. Sono le parole di Giorgio Raggi, autore del libro “Socrate, XXI secolo” edito da Globalpress Edizioni, che verrà presentato venerdì 4 marzo alle 17.30, nella Sala consiliare del Palazzo della Provincia di Perugia,alla presenza del dottor Fausto Cardella e del’onorevole Walter Verini.

L’autore spiega come “per uscire dall’algoritmo claustrofobico c’è bisogno del fuori-luogo: dell’átopos socratico, che è poi eterotopia. Dalla tensione tra l’essere e il dover essere nasce questo Socrate XXI Secolo: per cercare di uscire dalla caverna. Ogni epoca ha la sua caverna: conoscere le catene di oggi e provare a intravedere il sole di domani è un buon vivere”.

Socrate, in quest’opera, “interroga se stesso – commenta ancora Giorgio Raggi – e il mondo della scienza, della filosofia politica, della telematica. Per conoscere in atopia e in aporia rispetto a dove sia il sole fuori dalla caverna. Cioè il futuro della nostra umanità. È tempo di riavviare il sistema, è il tempo del risveglio”.

Chi è Giorgio Raggi

Giorgio Raggi nasce a Foligno (PG) nel gennaio del 1951. Si laurea in Scienze Politiche all’Università Cesare Alfieri di Firenze nella prima metà degli anni settanta, alla scuola di Sartori, Altan, Spadolini e Cavalli.

La prima fase della sua vita professionale è impegnata in politica, ricoprendo la carica di Sindaco di Foligno. In una seconda fase si dedica al ruolo di dirigente d’impresa e di docente universitario.

È Presidente di Coop Centro Italia, Vice Presidente di Banca Popolare di Spoleto S.p.A., amministratore e sindaco revisore di società del Gruppo Unipol. Insegna “Etica d’Impresa” presso l’Università degli Studi di Perugia. In una terza fase - quella attuale - è studente presso l’Università Alma Mater di Bologna. Si laurea in Filosofia nel novembre 2021.