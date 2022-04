“Sintesi Festival”, dal 7 al 10 aprile a Foligno la musica è sperimentale e di ricerca

Dopo aver archiviato il suggestivo concerto di Iosonouncane venerdì scorso all’Auditorium San Domenico, il cartellone di “UFO 22 - Umbria Factory Off”, porta ora in scena il Sintesi Festival per dare spazio a giovani musicisti, sperimentatori e di ricerca, della scena underground italiana.

UFO è la rassegna multiforme ed estremamente versatile in cui vengono presentati con varie formule linguaggi artistici differenti, che accompagnerà il pubblico fino alla seconda edizione dell’evento “Umbria Factory Festival” prevista in autunno.

Questa sezione “off” del festival, iniziata a marzo, prosegue ora dal 7 al 10 aprile con “Sintesi Festival”, in collaborazione con ???? ???????, ???? ??????? e ??? ??????. Dopo un primo esperimento in forma ristretta nel 2019, la rassegna di musica sperimentale e di ricerca torna per quattro giorni. Dalla stessa parola “Sintesi” (composizione, combinazione di parti o elementi che ha per scopo o per risultato di formare un tutto) si coglie l'essenza di inclusione e di condivisione del festival ma allo stesso tempo esprime l'estetica minimalista che lo caratterizza.

Una rassegna con l'obiettivo di riunire giovani artisti della scena musicale underground italiana che si occupano di ricerca sonora e di sperimentazione musicale e di farli scoprire ad un più ampio pubblico di ascoltatori. Sono attesi a Foligno, tra lo Spazio Zut, il Circolo Arci Subasio e BPM Dischi: ??? (????), ????? ???? (????), ???????? ????????? (????), ????? ???????? (????), ????? ??????? (????), ???? ?????? (????), ?????? (??? ????? ???????), ?????????? (????), ?????? ??????? (????), ?????? ???? ??????????? (??????????? ?? ???? ??????), ?? ???? (?????), ???????? ???????? (?????), ????? ????? (?????), ?????? ?????? (?????).

Il programma

Giovedì 7 aprile

Spazio ZUT

ore 21 / talk / “IL CONTRIBUTO DELLE DONNE NELLA MUSICA ELETTRONICA” con Johann Merrich e Laura Agnusdei

ore 22 / film-documentario / “SISTER WITH TRANSISTORS” (2020 - Lisa Rovner - 125 min): la proiezione è presentata nell'ambito del progetto regionale LAB.QUA - Laboratori di Quartiere finanziato dalla Regione Umbria con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (tel whatsapp 389 0231912; mail tickets@spaziozut.it).

Venerdì 8 aprile

BPM Dischi

ore 19 / Djset / DJ Jack

Spazio ZUT!

ore 21.30 / Live | Nick Foglia

ore 22.15 / Live | Pulsar

ore 23.15 / Live | Laura Agnusdei

Selezioni prima e dopo i live a cura di Rumore Bianco. Evento in collaborazione con Rous Records, Arci Subasio e BPM Dischi. Ingresso 7 euro

Sabato 9 aprile

BPM Dischi

ore 19 / Djset | Leonardo Martelli

Spazio ZUT!

ore 21.30 / Live | AFM

ore 22.15 / Live | Giovanni Iacovella

ore 23.15 / Live | Black Seed

Selezioni prima e dopo i live a cura di Rous Records. Evento in collaborazione con Rous Records, Arci Subasio e BPM Dischi. Ingresso 7 euro.

Abbonamento 2 giorni (8-9 aprile) 10 euro: https://www.diyticket.it/festivals/292/sintesi-festival-2022

Domenica 10 aprile

Circolo Arci Subasio

ore 12 / Brunch + Selezioni musicali | Ambientino

ore 16.30 / Live | Marco Chirico

ore 17.30 / Selezioni musicali | Marco Ragni

ore 19 / Live | TellKujira

Evento in collaborazione con Rous Records, Arci Subasio e BPM Dischi. Ingresso riservato ai soci

(posti limitati prenotazione consigliata https://www.facebook.com/circoloarcisubasio).

Umbria Factory Off

“Umbria Factory Off” è un cartellone tra teatro, danza, musica e performing arts, a stretto contatto con le arti visive, le arti interattive, la sound art, il video e la cultura digitale. Amplificando l’effetto visivo, scenografico e performativo. Il tutto dislocato su diversi territori della regione Umbria e su piattaforme online.

L’obiettivo, per i prossimi mesi, è quello di tenere viva l’attenzione sull’evento “Umbria Factory Festival”, dedicato ai processi di creazione contemporanea e curato da ZUT!

Il programma di “Umbria Factory Off” prevede ora eventi e spettacoli diversi che attraverso i linguaggi del contemporaneo si estendono dal territorio di Foligno ai comuni di Cannara, Spoleto, Perugia, Terni, Sant’Anatolia di Narco, San Giustino e altre zone dell'Umbria.

Saranno presentate specificità legate al teatro emergente nazionale, alla promozione di giovani artisti affiancati dalla presenza di compagnie ormai affermate del panorama nazionale e internazionale, spettacoli per bambini e famiglie, eventi legati alla musica sperimentale e azioni mirate di sensibilizzazione attraverso le arti, dedicate a un pubblico vario e trasversale.

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione con partner ed enti culturali e artistici locali e nazionali come atto per consolidare alleanze e sinergie importanti per la promozione dell'arte e delle opere.