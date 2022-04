Una cena unica: chef stellati in gara all'Hotel Brufani di Perugia

Sarà l’hotel Sina Brufani di Perugia, nel suo ristorante Collins', a ospitare, martedì 3 maggio, la prima delle sette tappe del Sina Chefs’s Cup Contest, competizione giunta all’ottava edizione, che vedrà sfidarsi 12 chef stellati, in gara a coppie, nel corso di sei serate in tutti gli alberghi del gruppo ‘Sina Hotels’, cui si aggiungerà la serata finale, l’8 novembre a Milano, per la proclamazione della coppia vincitrice. Quest’anno i piatti dovranno ispirarsi al tema della “libertà, riscoperta dopo la pandemia, di partire per scoprire nuovi Paesi e culture, per ricordare che la cucina non divide, ma unisce popoli e territori”.

Si parte, da Perugia, martedì 3 maggio, dove gli chefs Vincenzo Guarino, del ‘Castello di Postigliano’ di Sellano, e Giancarlo Polito de ‘La locanda del capitano’ di Montone, proporranno i loro piatti. A valutarli sarà una giuria composta da Marilena Badolato dell’Accademica della cucina italiana del Centro studi territoriali dell’Umbria, Paolo Morbidoni, presidente della Federazione italiana delle Strade del Vino, dell’olio e dei sapori, e Antonio Boco, critico e giornalista enogastronomico.