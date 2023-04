"Simpatia a 4 zampe": un video con il cagnolino di casa per aiutare l'Enpa

Il Centro Commerciale Collestrada anche quest’anno sarà impegnato in un’attività charity a sostegno degli amici a 4 zampe meno fortunati, molto spesso abbandonati, che richiedono delle cure e assistenza.

“Simpatia a 4 zampe” è il social contest che consentirà a Collestrada di donare all’Enpa. 2 euro per ogni video del proprio cagnolino condiviso dai clienti nella pagina facebook del Centro Commerciale. L’importo della donazione sarà decretato dai clienti in modo proporzionale alla partecipazione: più alto sarà il numero dei video postati, più alto sarà il contributo erogato. Lo scorso anno Collestrada ha donato all'Enpa 1154 euro grazie alle 577 foto condivise dai clienti nel social.

Collestrada tra l’altro ha adottato a distanza dal 2020 un cane paraplegico di nome Marley.

Con questo di solidarietà Collestrada darà un sostegno concreto all’Enpa, contribuendo al rafforzamento della capacità di accoglienza e cura degli animali

Tutti coloro che vorranno partecipare al contest dovranno commentare, da lunedì 24 aprile a giovedì 3 maggio, il post pubblicato nelle pagine social del Centro

Commerciale con un video divertente e simpatico del proprio amico a 4 zampe . I 3 video più divertenti saranno selezionati da un’apposita giuria, domenica 17 maggio alle 17, e gratificati con: un trofeo (1° classificato), una coppa (2° classificato) ed una targa ricordo (3° classificato).

Il programma non finisce qui: sempre domenica 7 maggio alle 18, sfilata canina amatoriale "Tali e quali", quando i cani assomigliano ai proprietari, aperta ai cani meticci e di razza. Un’apposita giuria decreterà i 3 cani più somiglianti ai padroni. Iniziative di questo tipo costituiscono un ponte fra il Centro Commerciale Collestrada e il territorio, una sinergia perfetta per una giusta causa, che vede Collestrada non solo come sostenitore, ma anche come portavoce e cassa di risonanza per determinate tematiche e problematiche.