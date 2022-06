“Silvia nel cuore”, allo Zocco Beach di San Feliciano una due giorni per ricordare con affetto la pallavolista Silvia Garzi

A poco più di un anno dalla prematura scomparsa di Silvia Garzi, pallavolista umbra e mamma di una famiglia numerosa, apprezzata da tutti per i suoi valori e la tenacia nel combattere la malattia che l'ha strappata ai suoi cari tanto presto, amici e parenti organizzano un'iniziativa per trasmettere la gioia di vivere che ha caratterizzato la vita di Silvia.

Si tratta della seconda edizione di un torneo di beach volley dal nome "Silvia nel Cuore", in programma allo Zocco Beach di San Feliciano il 18 e 19 giugno, con due giornate dedicate allo sport e al divertimento.

“Volevamo trovare non solo un modo per ricordarla, ma per condividere insieme il suo entusiasmo per la vita – spiegano gli amici organizzatori raccogliendo il messaggio ed il supporto dei figli di Silvia e della famiglia. “Abbiamo ritenuto che lo sport, che lei amava tanto, fosse il modo migliore. In particolare il beach volley che lei praticava spesso proprio in questo posto dove avrà luogo la manifestazione. La scorsa edizione è stata un grande successo. Nel confrontarci con i suoi affetti più cari per riorganizzarlo è emersa l’idea di una due giorni di vero divertimento restituendo quel sentimento che Silvia sapeva trasmettere, continuando così a sentirla ancora tra di noi attraverso ciò che più amava: lo sport, il teatro, i bambini e la solidarietà”.

All'insegna di queste intenzioni si è costruito il programma della manifestazione.

Due giorni di grande beach volley con la sabbia che si comincerà ad alzare fin dalle prime ore di sabato 18 giugno.

Non mancheranno approfondimenti sul tema della ricerca, con l’incontro dal titolo “L’importanza della ricerca nella cura dei tumori", alle ore 18, in cui sono previsti gli interventi del professore Giuseppe Servillo, della dottoressa Maria Agnese Della Fazia e del dottor Damiano Scopetti del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia.

La serata proseguirà, con apericena che vedrà la presenza del DJ Fabio Dedà e a seguire la compagnia "Voci e progetti" per uno spettacolo di improvvisazione teatrale “Impropillole” che coinvolgerà direttamente e a sorpresa il pubblico presente. A concludere la seraca ancora a musica di DJ Fabio Dedà.

Domenica 19 giugno, proprio accanto ai big del beach volley che si daranno battaglia per le fasi finali, spazio ai più piccoli, con un originale mini-volley sul prato dello Zocco. Intrattenimento a sorpresa e premi assicurati per tutti.

L’iniziativa, promossa dal comitato organizzatore di amici e familiari di Silvia Garzi, è realizzata in collaborazione con Pianeta Volley, con il Centro Sportivo Italiano di Perugia e con il supporto, fra gli altri, dell’Associazione umbra per la lotta Contro il Cancro (Aucc) a cui andrà tutto il ricavato della manifestazione per il progetto “Adotta un ricercatore”, permettendo così di rendere sempre più concreta la speranza di fare importanti scoperte nello studio dei tumori.

Com'è andata l'edizione 2021

I fondi raccolti lo scorso anno e donati ad Aucc sono stati 2.409,21 euro di cui 1.800 derivanti dalle iscrizioni dei giocatori e il resto dal pubblico intervenuto alla manifestazione.

“Non mollano i ricercatori – commenta il presidente Aucc, avvocato Giuseppe Caforio – ma neppure il personale medico-sanitario, né la nostra associazione che sta a fianco dei pazienti, dei familiari e, grazie alle donazioni ricevute e al 5xMille anche a fianco dei ricercatori, con l’obiettivo di trovare sempre nuove cure per sconfiggere il cancro”.