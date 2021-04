Si conclude il progetto Welfare di comunità al Trasimeno con il “Festival del paesaggio 2021”, tutto online

Il progetto “I patrimoni museali del Trasimeno per un welfare di comunità” si avvia alla conclusione delle attività. Venerdì 9 aprile 2021 si terrà infatti il Festival del Paesaggio 2021, l’evento finale in programma alle ore 17:30 sulla piattaforma Zoom.

L'incontro vedrà la partecipazione dei principali stakeholder coinvolti, a partire dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Usl Umbria1 e Unione dei Comuni del Trasimeno, che con il loro sostegno hanno permesso alla Cooperativa Frontiera Lavoro di promuovere e attuare il progetto.

In apertura è prevista anche l’estrazione dei biglietti della Lotteria solidale “Trasimeno fatto a mano”, organizzata in questi ultimi mesi dal gruppo di lavoro con l’intento di ricavare dei fondi finalizzati all’attivazione di tirocini lavorativi per i destinatari dell’azione progettuale. Questi ultimi sono anche gli allievi dei laboratori attivati nei musei del territorio lacustre, i quali hanno partecipato alle attività in collaborazione con il Centro di Salute Mentale del Trasimeno. I prodotti artigianali da loro realizzati, ispirati all’arte e ai mestieri del proprio territorio di residenza, sono in palio per la lotteria e verranno estratti in diretta.

Centrale sarà poi il video “Patrimoni, musei e paesaggi del Trasimeno per un welfare di comunità”, che verrà presentato in anteprima. Un lavoro prodotto grazie al prezioso contributo dell’Università degli Studi di Perugia e del Ministero della Cultura, che hanno accompagnato e promosso le numerose attività del Progetto.

Seguirà una tavola rotonda, occasione di scambio e di condivisione tra diversi soggetti coinvolti: istituzioni, enti, associazioni locali e i diretti partecipanti avranno modo di interagire, raccontando e celebrando ciò che è stato reso concreto da questa attiva collaborazione.

Nella sezione “shop” del sito www.trasimemosocialcratf.it è ancora possibile acquistare i biglietti di “Trasimeno fatto a mano”.

Per partecipare all’evento o ricevere maggiori informazioni in merito è necessario inviare una mail all’indirizzo ordinitrasimemo@gmail.com o contattare il numero 331 8341745.