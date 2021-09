Si chiude stasera il Cinema sul deserto, a tema Obiettivo Sostenibile, in piazza IV Novembre, ore 21:00

Si chiude stasera il Cinema sul deserto Obiettivo Sostenibile in piazza IV Novembre, alle 21:00. Si tratta di un’iniziativa che coniuga egregiamente temi ecologisti e cinema. Il logo è quello del cammello con la testa a macchina cinematografica. Il truck attrezzato ha il telo esterno su una fiancata. La proiezione pubblica è fruibile a titolo gratuito. È però bene prenotare (3477678513) e occorre giungere muniti di green pass.

Ieri sera è stato proiettato “Antropocene”. Stasera è a volta di “Songs of the Water Spirits”. L’obiettivo principale di Cinéma du Désert è quello di condividere la cultura gratuitamente in alcuni luoghi isolati, ma anche in città. Lo scopo è quello di utilizzare il potere del cinema per attraversare i confini, creare relazioni sul campo che inneschino occasioni di dialogo e preparino progetti sostenibili. Il Cinéma du Désert nasce nel 2009. Da allora, per Davide Bortot e Francesca Truzzi, il camion funge da casa e ufficio, viaggia per il mondo via terra.

In questi dodici anni, Francesca e Davide hanno portato il Cinéma du Désert non solo nell’Africa sub-sahariana, ma anche in Russia, Romania, Turchia, e Bulgaria. Per i più piccoli ci sono sempre i cartoni animati, mentre per gli adulti vengono proiettati film che hanno sempre come tema il

rapporto uomo-natura o lo sfruttamento delle risorse. Il Cinéma du Désert è a impatto zero, perché alimentato dal sole. Grazie al sistema fotovoltaico posto sul tetto del camion, infatti, viene immagazzinata energia sufficiente per sei ore di proiezioni. Non appena si fa buio, Francesca e Davide posizionano lo schermo su un lato del camion e si trasformano nel fratelli Lumiére del Terzo millennio. Stasera, seconda e ultima tappa a Perugia.