Mercato coperto, domenica 24 settembre si balla a tutto swing con Happy Feet dance school

Domenica 24 settembre 2023 a Perugia, c'è "Terrazza in swing". Si torna a ballare sulla terrazza del Mercato coperto con la Happy feet-swing dance school e i suoi ballerini che apriranno le danze a partire dalle ore 17 fino alle 20.

Il luogo finalmente recuperato al ruolo di protagonista degli eventi in centro, per un appuntamento magico, animato dalle sonorità della Swing Era tornerà a rivivere i fasti del passato con un tuffo negli anni ‘40 e ‘50 a suon di lindy hop, boogie woogie e charleston!

I ballerini della Happy feet-swing dance school accompagneranno i presenti in questo affascinante viaggio nel tempo, quando sulla Terrazza ci si lasciava andare in sfrenati balli e romantici lenti, nella magica atmosfera delle sere perugine. Oggi come allora, sarà bello lasciarsi trasportare dalla magia dello Swing!