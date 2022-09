Sharper, la Notte Europea dei Ricercatori, torna in presenza con oltre 60 eventi ed è dedicata a Piero Angela 

Torna in presenza con la nona edizione SHARPER – La Notte Europea dei Ricercatori (SHARPER – SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps), evento divulgativo organizzato dall'Università degli Studi di Perugia in rete con altre 14 città italiane per avvicinare i goivani al mondo della ricerca scientifica. L'edizione 2022, in programma a partire da venerdì 30 settembre prossimo, a Perugia e a Terni, con un ricco programma di eventi di divulgazione scientifica frutto del contributo di docenti e ricercatori dell’Ateneo perugino, è stata presentata oggi a Palazzo Murena.

"L’edizione 2022 di Sharper vede protagonisti il cambiamento climatico e la lotta contro i tumori, entrambi temi centrali per il benessere presente e futuro dell’umanità – ha evidenziato il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero -. L’Università ha perciò messo con gioia a disposizione, a Perugia e a Terni, persone e strutture, affinché l’evento costituisca l’occasione per la cittadinanza di incontrare le donne e gli uomini di scienza che quotidianamente si impegnano per far crescere la ricerca. Ai problemi, anche drammatici, che l’umanità ogni giorno si trova ad affrontare, la ricerca scientifica risponde con soluzioni che vanno a migliorare la qualità della nostra vita. Si tratta dell’unica, vera strada percorribile per costruire un futuro migliore, ma affinché possiamo prenderne consapevolezza è necessario divulgare le attività scientifiche. Sharper è un’iniziativa a cui teniamo molto, perché fa leva sul principale motore della ricerca, la curiosità, che è il naturale desiderio di conoscere dell’essere umano, l’istinto di indagare ciò che va al di là della nostra comprensione e lo fa mostrando quanto questo cammino di conoscenza possa essere affascinante. Abbiamo un grande bisogno di giovani curiosi, perché saranno gli scienziati di domani”.

SHARPER si svolgerà in 14 città italiane: Ancona, Camerino, Cagliari, Catania, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni e Trieste, con il coordinamento dall’impresa sociale Psiquadro e realizzato in collaborazione con un consorzio che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, il centro della scienza Immaginario Scientifico, l’associazione Observa Science in Society e 5 università: Politecnica della Marche, di Cagliari, di Catania, di Palermo, degli Studi di Perugia. Oltre 200 le istituzioni, i partner culturali gli enti di ricerca coinvolti, tra cui CNR, INAF e INGV.

Edizione 2022 che gli organizzatori hanno voluto dedicare a Piero Angela per ribadire la necessità del dialogo e della collaborazione tra i mondi della comunicazione, della ricerca e della scuola.

Il Prof. Stefano Brancorsini, delegato del Rettore per la Sede di Terni e Strutture distaccate, ha evidenziato gli appuntamenti che si svolgeranno a Terni e nel territorio.

“Con Sharper le nostre energie entrano in gioco per rafforzare il dialogo con i cittadini di tutte le età in modo coinvolgente, immediato e rigoroso – ha spiegato il Prof. Stefano Brancorsini -. I Dipartimenti presenti su Terni saranno impegnati in 18 eventi di cui 14 nelle scuole superiori di Terni, Narni e Amelia, con i nostri docenti e ricercatori che incontreranno gli studenti. Di rilievo sarà il dibattito tra i ricercatori del Polo di Terni e l’Arvedi Acciai Speciali Terni così come importanti sono le iniziative con Amatori Podistica e con l’istituto musicale Briccialdi. Queste collaborazioni, insieme a quella organizzativa del Comune e al fondamentale contributo della Fondazione CARIT, sono il segno della fruttuosa attività che l’Università svolge sul territorio ternano”.

Un totale di 60 iniziative

“Quest’anno lo sforzo dell’ Università degli Studi di Perugia e dei suoi partner locali ha prodotto, nel capoluogo, circa 60 proposte, ben variegate che vanno a completare un ricco programma di eventi iniziato già dall’estate con i pre-eventi della seconda edizione de ‘Il Suono della Ricerca’ e la partecipazione alla ‘Corri Per Leo’ e agli ‘Avanti Tutta Days’ di questa settimana – ha rimarcato il Prof. Stefano Capomaccio, coordinatore di Sharper per Unipg insieme al Prof. David Grohmann, illustrando alcuni aspetti del programma a Perugia -. Innanzitutto, la mattina del 30 settembre avremo un focus speciale dedicato alle scuole secondarie, con i saluti del Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero nell’ Aula Magna del Rettorato e ben 18 attività che si svolgeranno nei Dipartimenti localizzati nell’area della Conca. Il pomeriggio poi ci sposteremo ai Giardini del Frontone dove sono previste le consuete iniziative dedicate a tutta la cittadinanza, a partire dai bambini, con approfondimenti, giochi e divulgazione sulle 5 missioni del Green Deal europeo coinvolgendo tutti i dipartimenti e i partner istituzionali e del territorio. Ci sarà anche l’anteprima del Perso Film Festival e un finale in musica dedicato a Piero Angela”.

"Siamo particolarmente soddisfatti della principale novità di quest'anno: il programma delle iniziative Ricercatori a Scuola che darà continuità al dialogo tra ricercatori e studenti di tutte le età nel corso dell'anno scolastico appena iniziato – ha aggiunto il Dottor Leonardo Alfonsi -. Uno degli eventi fondamentali sarà il torneo ‘Sumo Science’, gara che vedrà la partecipazione di 64 tra ricercatori e ricercatrici da tutta Italia, coinvolti in interviste doppie realizzate da comunicatori e studenti. Il torneo avrà inizio a Perugia e Palermo il 30 settembre e proseguirà fino a primavera nelle 14 città Sharper. L'alleanza tra mondo della comunicazione, scuola e ricerca è una chiave fondamentale per sostenere i giovani nell'affrontare le sfide della società complessa”.