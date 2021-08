Vittorio Sgarbi a Città della Pieve per il centenario della nascita di Gaio Fratini

Ultimo week end di agosto ricco di eventi nel comune umbro, dove è atteso anche il noto critico d'arte per celebrare il poeta pievese

Un week end ricco di eventi l'ultimo di agosto a Città della Pieve. Si inizia venerdì (27 agosto, ore 18) nel cortile di Palazzo Della Corgna con la presentazione del libro "L'Allodola", la cui autrice Rosangela Percoco sarà presente. Il romanzo racconta la vera storia di un personaggio straordinario sotto ogni aspetto, Fernanda Wittgens, critica e storica dell’arte, prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera e prima donna in Italia a ricoprire tale ruolo in un importante museo o galleria.

A seguire sabato (28 agosto, ore 18.30) presso il Teatro Accademia degli Avvaloranti si terrà il concerto della U.S. Naval Forces Europe/Allied Forces Band, nota a tutti come ‘la Banda della NATO’, la formazione musicale ufficiale della Marina americana in Europa.

Domenica (29 agosto, ore 18) nella cornice di Palazzo Della Corgna si celebrerà invece il centenario della nascita del poeta pievese Gaio Fratini (1921-1999) con la partecipazione del sindaco Fausto Risini, del figlio del poeta Marco Fratini, del poeta, scrittore e critico d'arte Antonio Carlo Ponti, del giornalista ed esperto di comunicazione Guido Barlozzetti e infine del noto critico d'arte, storico dell'arte, saggista e politico Vittorio Sgarbi.

Mercoledì 1 settembre inoltre (ore 21) presso il Teatro Accademia degli Avvaloranti si terrà il tradizionale e suggestivo concerto in ricordo del Maestro W. A. Kossuth 'Morte e resurrezione di un amore', con Luca Franzetti che si esibirà in Bach suites per violoncello solo n. 1-2-3.