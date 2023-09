La moda approda nel centro storico di Perugia con la tradizionale sfilata degli studenti del Nid

La maestosa scalinata di Palazzo dei Priori ospiterà la grande moda del futuro. Andrà in scena giovedì 7 settembre, dalle 21.30, la 23esima edizione del Fashion Show NID, la tradizionale sfilata di moda promossa dal Nuovo Istituto di Design di Perugia.

Una sfilata all’insegna di sportswear chic, upcycling jeanseria, prêt-à-porter, alta moda, maglieria e cerimonia. Abiti realizzati dai 21 studenti più meritevoli del Corso triennale di formazione professionale di Moda: Sofia Farnesi, Edoardo Battellini, Alice Cassiani, Diego Stopponi, Carolina Marzi, Martina Balestra, Gabriele Tiberi, Vittoria Bernacchia, Emma Rellini, Lorenzo Ambrogioni, Sofia Testi, Valentina Santucci,Francesco Nardi, Gioia Cecconi, Pietro Fauner, Dafne Ontaneda, Beniamino Pierini, Caterina Pausini, Gioele Cingolani, Martina Mariucci e Leonardo Franceschet.

Ospite d’eccezione della serata sarà Yazan Zeit, ex studente NID, ora rinomato stilista dell’omonimo atelier e professore di design presso la palestinese Birzeit University. Zeit presentera? la sua collezione haute couture.

In questi anni la sfilata è stata un importante trampolino di lancio per molti ex studenti dell’Istituto perugino – centro formativo d’eccellenza attivo dal 1983 che vede una percentuale di inserimento lavorativo degli studenti che concludono il triennio vicina al 100%.