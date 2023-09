A Ellera di Corciano una sfilata di abiti da sposa dagli anni ‘50 a oggi

Oltre una cinquantina gli abiti visti in passerella, gentilmente messi a disposizione da coloro che lo avevano indossato nel giorno più bello delle loro storie d’amore, durante la sfilata degli abiti da sposa dagli anni ‘50 in avanti ospitata ad Ellera, in occasione della festa di Elleran’do.



Gli abiti sono stati indossati, oltre che dalle modelle volontarie della zona, anche da figlie e nipoti delle spose di un tempo, che hanno contribuito a creare dei momenti suggestivi e commoventi.

C’è stato anche chi ha voluto rivivere l’emozione del giorno del matrimonio indossando il proprio vestito a distanza di anni.

Federica Bardani, curatrice dell’evento, ha svolto il ruolo di presentatrice della serata il tutto abbellito dalle coreografie di Antonio Becchetti. I partecipanti sono stati tantissimi e hanno vissuto la sfilata in un’atmosfera di magia e di romanticismo. Visto il successo la manifestazione verrà riproposta anche negli anni successivi.

L’evento, ha visto la presenza della nuova Miss Umbria Greta Narcisi, si è aperto con una sfilata di moda di Super Outlet di Roberta Ubaldi di Santa Sabina in collaborazione con Eco Chic di Cinzia Verni, Lavanderia stireria di Tiziana e Ivana di Corciano, l’Atelier du floreal di Andrea Ragni e Lambretta Club di Perugia.

Il tutto è stato reso possibile grazie all’associazione L’Unanuova, al Centro anziani Antonio Cardinali. Tra coloro che hanno messo a disposizione gli abiti da sposa, grazie anche all’impegno di Anna Maria Falchetti, Alina Buraga e Giuseppe Bulletta, ci sono state Adelasia Baldoni, Maria Fastellini, Giuliana Giorgini, Marcella Cittadini, Mafalda Bardani, Luna Licia, Angelina Marcucci, Isabella Papalini, Paola Bocciarelli, Anna Fusacchio, Gina Temperini, Anna Pignattini, Marisa Datterini, Anna Quartucci, Graziella Pioppi, Stefania Tosti, Milena Ranocchia, Novella Rinaldi, Giovanna Farano, Graziella Martinelli, Margherita Fastellini, Anna Quartucci, Daniela Tosti, Carla Romoli, Tiziana Cialini, Federica Vescovi, Marilena Mattiacci, Anna Maria Alunni, Anna Rita Brunella, Orietta Romoli, Barbara Tinarelli, Alessia Tonzani, Emanuela Pammelati, Rosangela Fiocchi, Francesca Capretta, Carla Bianchi, Loriana Cipolloni, Silvia Mencarelli, Cinzia Chielli, Catia Rossi, Giovanna Bovari, Elena Gallina e Claudia Gallina.