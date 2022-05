Sfida a colpi di poesia, è il "Poetry Slam" del Liceo Pieralli di Perugia

La poesia non è solo una pratica per romantici cultori dell'arte: può essere anche un linguaggio non serioro e possibilmente divertete. E' questa l'esperienza che he hanno fatto dutante quest'anno scolastico due classi del Liceo ‘A. Pieralli’ di Perugia, (indirizzo Economico-Sociale), protagoniste di una speciale competizione: il Poetry Slam. Si tratta di una sfida in cui i poeti si sfidano a colpi di versi di fronte a un pubblico, che poi voterà le loro performance ed eleggerà il vincitore.

A guidarli, il poeta e performer milanese Paolo Agrati, uno dei più noti specialisti di questa moderna forma letteraria. Agrati ha incontrato gli studenti e, insieme ai docenti del Liceo Pieralli, prof. Sergio Pasquandrea (docente di italiano), Gabriella Rocco (docente di francese) e Selena Venafro (docente di Italiano), li ha seguiti nella composizione dei loro testi.

Il 20 maggio prossimo i ragazzi porteranno il frutto delle loro fatiche di fronte a due classi seconde della Scuola Media ‘Carducci’, che fungeranno da pubblico e da giuria.

Lo spettacolo avrà luogo dalle 12 alle 13.30 in piazza Birago, grazie alla collaborazione di Pop-Up, il bar-libreria aperto un anno fa da un gruppo di giovani perugini.

La performance è pubblica e tutti sono invitati a partecipare.