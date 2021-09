Vieni a vivere la professionalità, entra nel mondo di Palestra Energia

La Palestra Energia rappresenta da 30 anni il fitness di eccellenza in tutte le sue declinazioni in Umbria. La sua forza sta nel garantire al cliente una massima professionalità attraverso un team di istruttori altamente qualificati e con esperienza pluriennale. Da noi ogni fascia d’età trova la sua dimensione, infatti si può scegliere da corsi di arti marziali e circuiti funzionali per i più giovani a corsi di step, corpo libero, pilates, aerobica, zumba, sala pesi, fino a ginnastica per la terza età nel quale siamo centro posturale certificato.

Tutti i nostri clienti sono seguiti dal nostro team attraverso dei percorsi di allenamento personalizzati. Il nostro obiettivo è quello di creare un “fitness sartoriale”, ovvero creare un percorso su misura per ogni cliente secondo le sue esigenze e i suoi obiettivi. Proprio per far conoscere a tutti la nostra qualità, che ci ha reso un’eccellenza sportiva da 30 anni, siamo lieti di accogliervi come nostri ospiti per una settimana, per tutto il mese di settembre e ottobre…. Entra anche tu a far parte della grande famiglia Energia!